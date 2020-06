Adam Silver admite que quedan "cosas" por definir antes de volver a competir

EFE/EPA/LARRY W. SMITH/Archivo

Houston (EE.UU.), 5 jun (EFE).- El comisionado de la NBA, Adam Silver, hizo sus primeras declaraciones tras haber asegurado la reanudación de la competición de la temporada regular, a partir del próximo 31 de julio, y aseguró que todavía faltan "cosas" por definir como puede ser la asistencia de los entrenadores veteranos.

Silver reconoció, en declaraciones al programa "Inside NBA" de la cadena de televisión TNT, que existe la posibilidad de que no estén en el complejo de Walt Disney World Resort.

"Creo que una de las cosas que sabemos es que hemos aprendido mucho sobre el virus desde que cerramos en marzo y los datos demuestran que hay grupos de personas que son más propensos a contagiarse del coronavirus y trabajaremos bajo esa premisa y los protocolos que sean más seguros", comentó Silver. "Tal vez no puedan estar en el campo, aunque si al frente del equipo".

Los comentarios de Silver recibieron el rechazo instantáneo de los entrenadores, al considerar que su labor debe ser completa y no parcial, y tampoco el sindicato de jugadores, que tendrá que aprobar el plan de los 22 equipos al que dieron luz verde los dueños con una votación mayoritaria de 29-1, quieren "seleccionar" a los técnicos.

En un comunicado, el jueves por la noche, el entrenador de los Dallas Mavericks, Rick Carlisle, presidente de la Asociación de Entrenadores de la NBA, dijo que habló con Silver, quien admitió que podría haber "alarmado" con sus comentarios.

"La salud y la seguridad de nuestros entrenadores es lo primero. Es completamente posible que un entrenador de la NBA con sus 60 o 70 años pueda ser más saludable que alguien en sus 30 o 40 años", comentó Carlisle. "La conversación nunca debería ser únicamente sobre la edad de una persona. Adam me aseguró que trabajaríamos juntos en esto para ayudar a determinar qué es seguro y justo para todos nuestros entrenadores".

El entrenador de los Spurs de San Antonio, Gregg Popovich (71 años) es el de mayor edad de la NBA, seguido por Mike D'Antoni (65), de los Rockets de Houston, y Alvin Gentry (65) de los Pelicans de Nueva Orleans son los más veteranos.

Otros entrenadores que han llegado a los 60 años son Terry Stotts (62), de los Trail Blazers de Portland y el propio Carlisle (60), mientras que Brett Brown (59), de los Sixers de Filadelfia, Doc Rivers (58), de Los Angeles Clippers y Steve Clifford (58), de los Magic de Orlando, completan la lista de los más veteranos, entre los que tendrán a sus equipos entre los 22 que reinicien la competición.

El jueves temprano, Silver y la junta de gobernadores de la NBA aprobaron el plan propuesto por la liga para volver a jugar en Orlando, Florida.

El grupo jugará ocho "juegos iniciales", antes de que la liga proceda a los playoffs típicos de 16 equipos con cuatro rondas de la serie del mejor de siete.

También existe la posibilidad de un torneo "play-in" si el noveno clasificado, en cualquiera de las Conferencias Oeste y Este, está a cuatro triunfos del octavo lugar cuando los ocho partidos iniciales hayan concluido.

La liga consideró múltiples posibilidades sobre cómo finalmente volvería a jugar. Pero Silver dijo que la elección que hizo se guió por el consejo del legendario exbase Michael Jordan, actual dueño mayoritario de los Hornets de Charlotte, que defendió el modelo de acercarse lo máximo posible a la normalidad de unos playoffs.

"Hubo muchas propuestas y las tomamos en serio, pero, en última instancia, estuve de acuerdo con Michael (Jordan). Hay tanto caos en el mundo en este momento, incluso antes de los disturbios raciales que estamos experimentando, que vamos a acercarnos lo más posible a la normalidad", admitió Silver. "Lo fundamental es proclamar a un campeón de la NBA".

Silver señaló que hay mucho por descubrir y que hay más para aprender sobre el virus y cómo tratarlo. Aun así, dejó abierta la posibilidad de que en algún momento durante el regreso de la NBA a la competición, prevista para el 31 de julio y hasta el 12 de octubre, los aficionados puedan estar presentes en los campos.

El comisionado de la NBA insistió que ese sería uno de los asuntos a debatir con los jugadores y dejar cerrado todos los aspectos relacionados con la sede de Disney World Resort.

"Estamos estudiando todos los días el número de casos en el Condado de Orange (Florida). Si los antivirales o las vacunas llegan antes de lo esperado podría afectar a la posible vuelta de los aficionados a las gradas", confirmó Silver. "El concepto de burbuja, de hacerlo todo en una sede, será nuestra realidad por varios meses y estoy convencido de que con el esfuerzo de todos haremos una buena labor".

La aparición de Silver en "Inside" se produjo como parte de una discusión sobre las relaciones raciales en Estados Unidos tras la muerte de George Floyd, un hombre afroamericano de 46 años, muerto en Minneapolis cuando un agente blanco se arrodilló sobre su cuello durante casi nueve minutos durante su detención.

El comisionado de la NBA reiteró que su organización siempre ha estado del lado de los que luchan por la igualdad, el rechazo contra cualquier tipo de racismo, discriminación o abuso de autoridad.

"Me siento orgulloso de nuestra organización y ahora de nuevo seremos los primeros en unirnos para trabajar al máximo de cara a hacer un mejor país para todos, sin exclusiones de ningún tipo", subrayó Silver, quien dijo que apoyaba el movimiento de compromiso social en el que están involucrados jugadores de la NBA con el caso "George Floyd".