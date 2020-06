Un corto español y otro brasileño, en la Semana de la Crítica de Cannes

EPA/IAN LANGSDON/ Archivo

París, 4 jun (EFE).- El cortometraje "Forastera", de la española Lucía Aleñar Iglesias, y el brasileño "Menarca", dirigido por Lillah Halla, forman parte de la selección oficial de la Semana de la Crítica, sección paralela del Festival de Cannes, que este año fue suspendida al igual que el resto del evento pero que ha querido dar su sello a quince producciones, diez cortos y cinco largos.

Ambientada en la isla de Mallorca, en el archipiélago de Baleares, en el Mar Mediterráneo, "Forastera" es una historia de identificación entre una nieta y su abuela recién fallecida, mientras que "Menarca" cuenta la historia de dos adolescentes que se protegen de la violencia en un pueblo brasileño infectado de pirañas.

Ambas producciones figuran entre los diez cortos que la sección ha revelado este jueves para "descubrir talentos emergentes", indicaron los organizadores.

Junto a ellos participan filmes de Canadá, Azerbaiyán, Francia, Reino Unido, Japón, Holanda y Bélgica.

La sección de cortometrajes no estará sometida a concurso y será difundida de forma digital en varios festivales en octubre.

Los organizadores indicaron que los diez cineastas seleccionados estarán invitados a participar en diciembre próximo en el taller Next Step, destinado a acompañar el paso de directores de cortometrajes al largometraje.

La Semana de la Crítica también desveló una selección de cinco largos: la británica "After love", de Aleem Khan, y las francesas "De l'or pour les chiens", de Anna Cazenave Cambet, "La Nuée", de Just Philippot, "Sous le ciel d'Alice", Chloé Mazlo, y "La Terre des hommes", de Naël Marandin.

Estos largometrajes recibirán apoyo para su presentación en salas y, en el caso de los francófonos, serán difundidos en el Festival de Angulema que comenzará a finales de agosto.