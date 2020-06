Turquía vuelve a permitir parte de los vuelos internacionales el 10 de junio. EFE/EPA/ERDEM SAHIN/Archivo

Ankara, 4 jun (EFE).- Turquía ha dado la luz verde para la reactivación gradual de vuelos internacionales en sus aeropuertos a partir del próximo día 10, con un plan que prevé hasta fines de junio conexiones con 38 países, entre las que aún no se encuentran destinos en España, Italia o Marruecos.

Así lo anunció este jueves el ministro de Infraestructuras y Transporte turco, Adil Karaismailoglu, en un comunicado citado por la agencia turca Anadolu en el que se recuerda que, de momento, se mantiene la obligatoriedad de cumplir una cuarentena de dos semanas para todos los que llegan al país desde el extranjero.

Además, los pasajeros de los vuelos que aterricen en Turquía deberán someterse a un control médico en los aeropuertos.

Grecia, Bulgaria, Catar, Bahréin y Chipre Norte son los destinos planeados a partir del próximo miércoles, a los que el 15 de junio se agregarán Alemania, Austria, Croacia, Eslovenia, Polonia, Hungría, República Checa, Rumanía, Suiza, Serbia, Macedonia Norte, Lituania, Japón, Hongkong, Singapur, Azerbaiyán y Tayikistán.

La lista se ampliará gradualmente a Países Bajos, Kazajistán, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Estonia, Letonia e Irlanda, Luxemburgo, Eslovaquia, Albania, Montenegro, Bosnia, Corea del Sur, Kirgizistán y Bélgica.

Para las semanas siguientes, Turquía está negociando acuerdos de interconexión aérea con diversos otros países, entre ellos España, con el objetivo de que se garantice la seguridad sanitaria en los vuelos.

Los pasajeros que presenten síntomas de infección por coronavirus en los exámenes médicos a los que serán sometidos a su llegada, serán internados en un hospital designado por el Ministerio de Salud turco para ser tratados en aislamiento.

Quienes no presenten síntomas, podrán salir del aeropuerto por sus propios medios, pero deben dejar sus datos de contacto y se comprometen a cumplir una cuarentena de 14 días en su lugar de alojamiento, subrayó Karaismailoglu.

El ministro no explicó hasta cuándo estarían en vigor estas precauciones ni si se cancelarán cuando se espera reactivar el turismo a partir de julio.