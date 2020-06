Stephen Jackson se compromete a ayudar a la hija de George Floyd

El exescolta alero de la NBA Stephen Jackson. EFE/PAUL BUCK/Archivo

Houston (EE.UU.), 4 jun (EFE).- El exescolta alero de la NBA Stephen Jackson, una de las voces deportivas con mayor protagonismo en las denuncias contra la muerte de George Floyd, ha dicho que apoyará a su hija de seis años, Gianna, ante la ausencia de su padre.

Floyd, un hombre de raza negra de 46 años, murió el pasado 25 de mayo en Mineápolis (Minesota) después de que un policía blanco, Derek Chauvin, le presionase el cuello con la rodilla durante casi 9 minutos, en una escena que fue captada por los móviles de los transeúntes. Los hechos han provocado protestas, violencia y saqueos indiscriminados en todo el país,

Al llamar a Floyd su "gemelo", Jackson recordó que siempre se reunió con él cuando visitaba Houston y que recibió su apoyo genuino durante toda su carrera.

Tras la muerte de Floyd, Jackson prometió en el Ayuntamiento de Mineápolis que apoyaría a la hija de seis años de Floyd, Gianna, quien apareció públicamente con su madre, Roxie Washington.

"Hay muchas cosas que dijiste que echará de menos, pero yo estaré allí", dijo Jackson a Washington en una conferencia de prensa.

"Voy a acompañarla por todo el pasillo. Voy a estar allí para ella. Voy a estar aquí para secarte las lágrimas. Voy a estar aquí para ti y para Gigi. Floyd podrá no estar aquí, pero yo estoy aquí por ella, estoy aquí para obtener justicia, y vamos a obtener justicia para mi hermano", dijo.

"No nos vamos, seguiremos luchando, enviaremos a (Floyd) a casa de manera hermosa esta semana. Pero te digo: no nos vamos, vamos a exigir justicia", añadió.

Jackson no es el único que apoya a la familia de Floyd, ya que un GoFundMe creado por el hermano de Floyd, Philonise Floyd, había recaudado 12.355.900 dólares hasta la media noche del miércoles.

En un vídeo que se hizo viral se ve a Gianna en una marcha, diciendo "Papi cambió el mundo".

Jackson ha hablado cada vez que ha tenido ocasión sobre la muerte de Floyd, pidiendo el arresto y la condena no solo de Derek Chauvin, sino también de los otros tres agentes involucrados en la muerte de Floyd.

Al exjugador durante 14 años de la NBA se unieron figuras de todos los deportes en la búsqueda de reformas policiales y acciones contra el racismo institucional.