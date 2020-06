"Somos nicas, déjenos entrar", piden 93 marineros al Gobierno de Nicaragua

En la imagen, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. EFE/Jorge Torres/Archivo

Managua, 4 jun (EFE).- Un grupo de 93 marineros de origen nicaragüense, varados en el mar Caribe, solicitó este jueves al Gobierno de Nicaragua que los deje desembarcar en su país, para volver con sus familias después de varios meses de trabajar en líneas de cruceros turísticos internacionales.

Los marineros enviaron a Nicaragua un mensaje en video, dirigido al Gobierno del presidente Daniel Ortega, en el que sostienen un enorme cartel con la frase: "Somos nicas, déjenos entrar".

Hasta ayer en la tarde, los nicaragüenses permanecían en el crucero Carnival Glory, de la estadounidense Carnival Cruise Lines, cerca del archipiélago de San Andrés, un territorio colombiano ubicado al este Nicaragua, según afirmaron.

"Señores de Gobernación de Nicaragua, les estamos pidiendo su ayuda, estamos en la necesidad de querer entrar a Nicaragua, llevamos ya desde el 17 de marzo varados en el crucero Carnival Glory, y necesitamos entrar a nuestro país", dijo uno de los marineros que sostenía la menta, quien no reveló su nombre.

El Carnival Glory ha hecho un recorrido por México, Belice, Guatemala, Venezuela y Colombia, donde unos 3.000 empleados de Carnival Cruise Lines han desembarcado sin problemas, pero los nicaragüenses no han tenido la misma suerte, indicaron los marineros.

"Estamos en la necesidad de llegar cada uno a sus hogares, y no sé qué es lo que pasa con Nicaragua que no nos quieren dejar entrar. Nos habían dicho una fecha, después otra fecha, y ahora que nadie sabe quiénes somos, a dónde estamos, nada se sabe. Por favor, ayúdenos para ver qué se puede solucionar con esto", insistió el portavoz del grupo.

Los marineros nicaragüenses aseguran que no están infectados con el COVID-19, y que tampoco han presentado síntomas relacionados.

Asimismo, confirmaron que otros cien empleados de la compañía de cruceros turísticos Norwegian Cruise Line, se encuentran en la misma situación, tras haber estado varados en Barbados y más recientemente en Guatemala.

Con estos 193 marineros, el total de nicaragüenses que han intentado regresar a su país sin éxito en el contexto de la pandemia por el coronavirus SARS-CoV-2 asciende a 444.

En abril pasado, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) denunció que el Gobierno de Nicaragua negó el ingreso a 251 nacionales, de los cuales 160 estaban varados en Islas Caimán, 48 en Honduras y 43 en El Salvador.

Los familiares de los marineros han hecho reclamos públicos ante las autoridades gubernamentales en la ciudad de Bluefields, en la costa Caribe sur de Nicaragua, sin recibir respuesta.

El Cenidh ha indicado que, al no permitir el ingreso de trabajadores nicaragüenses a su país de origen, Ortega "viola las normas internacionales de derechos humanos y nuestra propia Constitución".

Las autoridades de Nicaragua no se han referido al tema.