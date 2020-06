Shaquille O'Neal aconseja a sus hijos cómo comportarse con la policía

Imagen de archivo de Saquille O'Neal. EFE/Tannen Maury/Archivo

Houston (EE.UU.), 3 jun (EFE).- El exjugador y miembro del Salón de la Fama, el pívot Shaquille O'Neal, compartió sus pensamientos sobre el asesinato de George Floyd y las protestas que se realizan en todo Estados Unidos durante una aparición en el programa "Jimmy Kimmel Live".

O'Neal, que tiene experiencia en la aplicación de la ley, le dijo a Kimmel que con frecuencia tenía conversaciones con sus hijos sobre cómo interactuar con los agentes de policía.

"Tengo esa charla con ellos todo el tiempo", dijo y agregó que "les digo, antes que nada, que deben tratar de disuadir la situación mostrando respeto porque deben comprender que estas personas también están haciendo su trabajo".

Dijo que les indica que "deben tratar de calmar la situación. Y si sucede que se ponen rudo, que no digan nada, que no hagan nada, sólo que cumplan las indicaciones".

"Y luego, cuando todo esté dicho y hecho, me llamas. Y si las cosas se salen de control, lo manejaré. Seré yo quien vaya allí y actúe como un loco. No quiero que actúes tú como un loco mientras estás ahí afuera solo", dijo.

"Así que sólo trato de decirles que simplemente cumplan, que sólo escuchen", dice.

Pero reconoció que cumplir con la policía "no funciona" en algunas situaciones.

"Trato de ser realista con ellos y tener ciertas conversaciones, pero ya sabes, por los vídeos que he visto del señor Floyd, él estaba cumpliendo", dijo.

O'Neal se unió a la Oficina del Sheriff de Broward en el Condado Broward (Florida), el año pasado. También ha servido como oficial de reserva en Florida y como suplente honorario del sheriff en Georgia.