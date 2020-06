Seis fallecidos y escasos daños tras el paso del ciclón Nisarga por la India

EFE/EPA/SANJEEV GUPTA

Nueva Delhi, 4 jun (EFE).- Las autoridades indias elevaron este jueves a seis los muertos por el paso ayer del "severo" ciclón Nisarga, que a pesar de golpear el estado occidental de Maharashtra, incluida su capital Bombay, con lluvias torrenciales y vientos de hasta 120 kilómetros por hora, dejó escasos daños materiales.

"La situación está bajo control, aunque sigue lloviendo", afirmó a Efe el jefe del Departamento de Desastres del distrito de Pune, Vitthal Banote, que explicó que el ciclón dejó en la zona tres muertos y el mismo número de heridos.

En el distrito de Raigat, también en Maharashtra, por el que Nisarga tocó tierra pasado el mediodía del miércoles, las autoridades locales confirmaron este jueves otras tres víctimas mortales, frente a las dos que habían informado un día antes.

Una funcionaria de la oficina de la magistrada del distrito explicó a Efe que las muertes se produjeron por la caída de un árbol, el golpe de un poste eléctrico y la caída de un muro.

El fallecido por la caída del árbol es un niño de 10 años.

ESCASOS DAÑOS

A pesar de los fallecidos, la fuente indicó que la tormenta no causó "daños importantes en la zona", aunque aclaró que "hubo un gran número de daños en viviendas, el tendido eléctrico y árboles".

En Pune, "muchos postes eléctricos cayeron, dejando 65 aldeas sin electricidad. Unas 1.253 viviendas resultaron parcialmente dañadas, la mayoría en estructuras no permanentes. Además, 31 escuelas también sufrieron daños", detalló por su parte Banote.

En Bombay, capital financiera india y ciudad más populosa del país con 18 millones de habitantes, se esperaba un fuerte impacto del ciclón, aunque finalmente no fue así, según indicó a Efe Rajish Mowekar, oficial de la Unidad de Gestión de Desastres de la urbe, que señaló que no se reportaron derrumbes ni víctimas.

El aeropuerto de la metrópoli, que no sufría el azote de un ciclón desde hacía décadas, se vio obligado a cancelar los vuelos -solo domésticos, ya que los internacionales permanecen suspendidos en todo el país por el coronavirus- hasta última hora de la tarde, en tanto que varios trenes de larga distancia tuvieron que desviar sus rutas, según informó el Gobierno indio.

Polina Schapova, residente en Bombay, quitó también peso al ciclón y relató a Efe que el paso de Nisarga fue parecido al efecto de las lluvias del monzón que cada año inundan partes de la urbe.

Los equipos de rescate divulgaron numerosas imágenes de los operarios colaborando en las tareas de reparación, la mayoría retirando árboles caídos sobre vías públicas.

DEPRESIÓN TROPICAL

Según el último boletín hoy del Departamento Meteorológico de la India, la tormenta convertida ya en una depresión continúa su avance hacia el noroeste del país dejando precipitaciones "muy fuertes en zonas aisladas" del interior de Maharashtra y adentrándose en el vecino estado de Madhya Pradesh.

La tormenta avanza ya con vientos mucho más suaves que en la jornada anterior, en torno a los 40 kilómetros por hora, con ráfagas de 55 km/h.

El ciclón llegó en un momento especialmente complicado para la India debido al auge de casos de coronavirus en el país, con más de 200.000 positivos y 6.075 muertos, y a las medidas de confinamiento en vigor desde el 25 de marzo.

Maharashtra es además el estado más afectado del país por la pandemia, con más de 72.000 casos confirmados y 2.587 muertes.

Nisarga es el segundo ciclón que sufre la India en apenas dos semanas, tras el paso de Amphan por la costa oriental del país y Bangladesh que dejó más de un centenar de fallecidos a ambos lados de la frontera y cuantiosos daños materiales, especialmente en el estado indio de Bengala, el más afectado.

Alejandro R.Otero