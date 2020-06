Sara Hurtado: "La danza española está demostrando grandes cosas"

Sara Hurtado y Kirill Khaliavin, durante una actuación. EFE/EPA/TATYANA ZENKOVICH/Archivo

Redacción deportes, 4 jun (EFE).- La patinadora sobre hielo Sara Hurtado, quien entrena en Moscú junto a Kirill Khaliavin, aseguró que "la danza española está demostrando grandes cosas", por lo que no descarta que haya dos parejas en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022.

En declaraciones facilitadas por el Comité Olímpico Español (COE), Sara Hurtado destacó la evolución de la disciplina desde que ella empezó y puso sus ilusiones en la próxima cita olímpica, que para ella sería la tercera.

"La verdad es que me emociona y me hace mucha ilusión. La clasificación para los Juegos se hace en base al Mundial del año anterior, el objetivo es acabar entre los 10 primeros para conseguir que España tenga esa segunda plaza y poder hacer historia en Pekín 2022, por ello estamos luchando, si nos deja la COVID-19, y trabajaremos muy duro porque, aunque es un objetivo muy ambicioso, top ten mundial, creo que las dos parejas que estamos peleando por ello tenemos la calidad para conseguirlo", afirmó.

De cara a los próximos Juegos Olímpicos, Sara Hurtado se marcó como objetivo vaciarse junto a Kirill Khaliavin.

"Yo creo que es lo más honesto y verdadero que puedes hacer cuando llegas a una competición de ese calibre, el quedarte sin nada dentro, darlo todo, decir esto es lo que he venido a hacer y por lo que he trabajado tanto, no quedarte con la duda de que podrías haber estado un poquito mejor, que puedas luego volver a ese recuerdo de los dos programas y sentirlos de nuevo. Yo creo que el resultado irá de la mano de esa sensación de verdad y de presencia en el hielo. Soñando yo me veo ahí arriba, eso está claro", apuntó.

Hurtado pasó el confinamiento en Moscú, donde entrena junto a Kirill y su grupo de entrenadores.

"Ha sido muy difícil vivir todo este tiempo lejos de familiares y amigos porque te sientes un poco inútil al ver que no puedes hacer nada porque estas lejos y porque estas confinada sola en tu casa. Además las noticias que llegaban de España y de sitios muy cercanos a mi corazón eran devastadoras, ver cómo las pistas de hielo se convertían en morgues yo creo que ha sido una de las noticias que ha tenido más impacto en mi persona y como deportista, porque ves de verdad la magnitud del virus y que ha arrasado con absolutamente todo", lamentó.

Sigue echando de menos el hielo puesto que "nunca" había estado tanto tiempo fuera de la pista desde que, con ocho años, la esquiadora Blanca Fernández-Ochoa le vendiese sus primeros patines.

"No ver a Kirill entre cuatro y ocho horas diarias se me hace muy raro. Luego veremos qué tal se nos da la vuelta al cole, pero seguro que lo voy a apreciar mucho más", sentenció.