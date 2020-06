Próximo a su cumpleaños, Trump alcanza récord en anuncios Google

(Bloomberg) -- La antagonista respuesta del presidente Donald Trump a las protestas nacionales contra la violencia policial ha dominado las noticias en los últimos días, pero una ola de anuncios en YouTube ha tratado de llamar la atención sobre otro evento: el presidente pronto cumplirá 74 años. En la última semana de mayo, la campaña de Trump gastó US$1,48 millones en publicidad Google, el total semanal más alto de la campaña 2020, según datos del gigante de búsqueda. Muchos de los anuncios toman la forma de una tarjeta de cumpleaños digital que partidarios del presidente pueden firmar al compartir información como sus direcciones de correo electrónico.

El aumento del gasto muestra que la temporada de campaña presidencial ha continuado en los medios digitales, incluso si han sido suspendidos eventos en persona, como grandes mítines que favorecen al presidente Trump. Entretanto, la campaña de Trump está aumentando su gasto, en gran parte para obtener direcciones de correo electrónico de posibles seguidores.

Google, de Alphabet Inc., es un destino favorito. La campaña de Trump gastó aproximadamente la misma cantidad en Facebook Inc., donde gastó US$1,48 millones durante el mismo período.

Durante la semana del 23 de mayo, el Comité Trump Make America Great Again gastó US$1,3 millones en publicidad Google, mientras que Donald J. Trump for President Inc., otra entidad de campaña de Trump, gastó US$164.500, según la base de datos de Google.

La campaña del exvicepresidente Joe Biden gastó US$322.600 en la semana del 23 de mayo. La campaña ha retirado su gasto en Google desde que concluyó la primaria. El gasto de Biden en Google alcanzó un récord de US$1,72 millones para la semana del Súper Martes. Biden gastó cerca de US$570.000 en Facebook durante la semana que comenzó el 23 de mayo.

Los dos principales grupos de campaña de Trump han gastado US$26,3 millones en anuncios de Google desde julio de 2018. Durante ese mismo período, la campaña de Biden gastó US$6,38 millones en anuncios de Google.

A principios de este año, la campaña de Trump superó a rivales logrando reservar el codiciado espacio publicitario en la parte superior de la página principal de YouTube con anticipación para el día de las elecciones y los días anteriores, Bloomberg News informó anteriormente.

Una portavoz de Google declinó comentar sobre el gasto de campaña de los candidatos.

YouTube ha tenido un impacto financiero en los últimos meses debido a la recesión económica, pero la compañía ha resaltado el sólido desempeño del mercadeo de “respuesta directa”: anuncios de video que incitan a los espectadores a realizar una compra o realizar una acción, como los mensajes de la tarjeta de cumpleaños de Trump.

La publicidad política digital se ha vuelto cada vez más prominente, y controvertida, desde las elecciones de 2016. Tanto Google como Facebook, líderes del mercado, han comenzado a revelar más acerca de los niveles de gasto y los tipos de anuncios que publican los candidatos.

Después de todo el alboroto por anuncios engañosos de campañas el año pasado, Google prohibió los anuncios políticos con imágenes falsas o “afirmaciones falsas”. Eliminó algunos anuncios de Trump y candidatos demócratas en marzo. Pero Google ha evitado principalmente toda la controversia a la que se han enfrentado Facebook y Twitter Inc. durante la semana pasada, ya que las dos compañías de redes sociales han tomado decisiones divergentes sobre cómo manejar las publicaciones incendiarias del presidente Trump.

Michael Bloomberg, propietario de Bloomberg LP, empresa matriz de Bloomberg News, que se retiró de la carrera presidencial en marzo, sigue siendo el principal comprador político en Google desde mayo de 2018 con un gasto de US$62,3 millones.

