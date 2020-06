PGA Tour hará pruebas de coronavirus a los jugadores en el lugar del partido

El PGA Tour anunció este miércoles que contrató a Sanford Health para que les administre todas las pruebas de detección de coronavirus en el lugar donde se llevarán a cabo los partidos. EFE/EPA/TANNEN MAURY

Nueva York, 3 jun (EFE).- El PGA Tour anunció este miércoles que contrató a Sanford Health para que les administre todas las pruebas de detección de coronavirus en el lugar donde se llevarán a cabo los partidos.

Las pruebas serán para jugadores, caddies y personal esencial cuando se dé la vuelta a la competición la próxima semana, el 11 de junio, hasta el final de la temporada.

El acuerdo también cubre todas las pruebas en el Korn Ferry Tour, que también se reinicia el 11 de junio.

Una unidad de prueba móvil, una para el PGA y el Korn Ferry Tour, llegará a un torneo el sábado anterior al evento y permanecerá en el lugar hasta el jueves antes de viajar al próximo torneo.

Las unidades pueden realizar aproximadamente 400 pruebas nasales cada semana y devolver los resultados de las pruebas entre dos y cuatro horas después.

Se animará a los jugadores, no es obligatorio, a que se realicen una prueba en su hogar antes de viajar al Charles Schwab Challenge, en Fort Worth (Texas), para el torneo Colonial, según la revista especializada "Golf Digest".

Sin embargo, si un jugador no realiza una prueba en el hogar y finalmente da positivo por el coronavirus al llegar a Fort Worth (Texas), no recibirá un estipendio del PGA Tour para cubrir los costos asociados con el autoaislamiento durante 14 días en la ubicación del torneo.

Los jugadores tendrán acceso al campo de golf y a las instalaciones de práctica mientras esperan los resultados de las pruebas.

Se les otorgará acceso a la casa club y al vestuario después de la confirmación de una prueba negativa.