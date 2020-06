Pese al riesgo, inversores se rinden ante bonos basura de África

(Bloomberg) -- Los bonos soberanos de África, todos con una calificación de basura, se están beneficiando del apetito por el riesgo que está arrasando los mercados mundiales a medida que las economías vuelven a reanudar la actividad tras las medidas de aislamiento.

Siete de los 12 mercados emergentes de mejor rendimiento este trimestre se encuentran en África. Angola, que está en conversaciones para reestructurar algunos de sus préstamos, lidera al resto de los países, con un retorno del 74%, frente a la media del 9,5% para los 74 miembros del Índice soberano de mercados emergentes de Bloomberg Barclays. Zambia, que está reestructurando su deuda, no va muy atrás, con un 40%.

Los inversores, repletos de efectivo y en busca de rendimientos tras una política de relajación sin precedentes por parte de los bancos centrales de todo el mundo, se muestran impasibles a toda una serie de riesgos: la pandemia de coronavirus que todavía se propaga por la mayoría de los países africanos; el impacto a las economías de la enfermedad; y las tensiones entre EE.UU. y China, que podrían reanimar la debilitante guerra comercial.

“En consonancia con el apetito por el riesgo mundial, los bonos africanos en divisas fuertes junto con la renta variable se han disparado”, dijeron Neville Mandimika y Daniel Kavishe, analistas de Rand Merchant Bank en un comentario a los clientes. “Los mercados han ignorado estas preocupaciones”.

Gabón y Nigeria registraron retornos de más del 30% este trimestre, mientras que los de Ghana, Sudáfrica y Egipto, aunque inferiores, están firmemente en el terreno de los dos dígitos.

El rendimiento medio de los bonos soberanos en dólares de África disminuyó 234 puntos básicos desde principios de mayo a 8,19%, según el Índice de rendimiento soberano del Standard Bank Africa. Si bien hay cierto impulso en el rally en la actualidad, el ritmo de ganancias podría disminuir en los próximos meses si los riesgos empeoran, dijeron Mandimika y Kavishe.

