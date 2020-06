Perú acelera reapertura sin inmutarse por más de 5.000 muertes

(Bloomberg) -- Perú autorizó la reapertura de más partes de la economía, incluso cuando las muertes por el virus superaron las 5.000 y los hospitales en Lima comienzan a quedarse sin oxígeno para los pacientes.

El Gobierno dijo que una amplia gama de sectores, desde la construcción de carreteras hasta la fabricación de cerveza y la impresión, podrían reiniciarse, junto con los servicios de transporte interprovinciales, según el decreto publicado el jueves. Siete de las 25 regiones del país quedaron exentas de la medida, dada su alta prevalencia de casos de covid-19.

El presidente Martín Vizcarra dijo que la medida reabriría el 80% de la economía, en comparación con cerca del 50% en la actualidad. “No podemos sostener el 100% de las necesidades del país con solo el 50% de la producción”, dijo.

El país se ha convertido en un punto crítico para el virus, con la mayoría de los casos en América Latina después de Brasil y el número total de muertes confirmadas en 5.031 el jueves. A pesar de que Perú implementó un confinamiento fuerte y temprano, el virus se propagó por todo el país y su precario sistema de salud fue rápidamente abrumado.

Lima representa la mayoría de los casos y, en los últimos días, los hospitales de la ciudad han comenzado a quedarse sin suministros de oxígeno medicinal para pacientes con covid-19. La escasez llevó el jueves al Gobierno a ordenar a las plantas de oxígeno que prioricen el uso de medicinal sobre el consumo industrial. Vizcarra dijo que el Ministerio de Salud recibirá 84 millones de soles (US$24 millones) para comprar tanto oxígeno como sea necesario.

El Gobierno inició un plan de reapertura de cuatro fases para la economía el mes pasado, ya que las autoridades dijeron que la propagación del virus se estaba desacelerando. Las grandes minas comenzaron a aumentar la producción como parte de la primera fase.

El impacto económico del confinamiento ha sido dramático. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria dijo la semana pasada que la economía podría contraerse hasta un 20% este año, su caída más profunda desde el siglo XIX.

El virus asesino proliferó a través de los mercados de alimentos, el transporte público y las largas colas de personas fuera de los bancos que esperaban para reclamar subsidios del gobierno.

