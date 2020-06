Pelosi pregunta a Trump sobre las fuerzas no identificadas cerca de la Casa Blanca

En la imagen, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi. EFE/Jim Lo Scalzo/Archivo

Washington, 4 jun. (EFE).- La jefa de la Cámara Baja de EE.UU., la demócrata Nancy Pelosi, pidió este jueves al presidente del país, Donald Trump, que proporcione una lista de las agencias implicadas en el despliegue de las fuerzas del orden en el Distrito de Columbia, después de que se vieran en la zona efectivos no identificados y en respuesta a denuncias de manifestantes por la represión policial.

Algunos agentes desplegados en las calles de la capital de EE.UU. en los últimos días no disponían de etiquetas identificativas en sus uniformes, por lo que se desconoce de qué agencia gubernamental dependen.

En una carta dirigida al mandatario, Pelosi expresó su inquietud por "la creciente militarización y la falta de claridad que pueden incrementar el caos".

"Escribo para pedir una lista completa de agencias implicadas y clarificaciones sobre el papel y las responsabilidades de las tropas y los recursos federales para el cumplimiento de la ley en la ciudad. El Congreso y el pueblo estadounidense necesitan saber quién está a cargo, cuál es la cadena de mando, cuál es la misión y bajo qué autoridad está la Guardia Nacional de otros estados operando en la capital", indicó Pelosi.

Washington ha sido escenario de protestas en los últimos días, algunas que han degenerado en disturbios, por la muerte de un afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco el pasado 25 de mayo en Mineápolis (Minesota, EE.UU.)

El miércoles los efectivos del orden cerca de la Casa Blanca no llevaban etiquetas identificativas en sus uniformes e iban con material antidisturbios.

Pelosi indicó que "la práctica de (que haya) agentes operando con total anonimato socava la rendición de cuentas, suscita la desconfianza en el Gobierno y la sospecha, y va en contra del principio de una justicia y legitimidad procesal durante este momento precario en la historia de nuestra nación".

"Conforme personas pacíficas en todo el país salen para homenajear la memoria de George Floyd y protestan por un cambio, debemos garantizar que su seguridad y sus derechos constitucionales son respetados", dijo.

Durante la protesta del miércoles en los alrededores de la Casa Blanca, media docena de autobuses blancos llegaron y de cada uno de ellos empezaron a bajar unos 50 soldados vestidos con uniforme militar de camuflaje y escudos antidisturbios.

Los manifestantes que estaban en la zona recibieron a los soldados con abucheos y les gritaron: "¡Vergüenza!" y "¿A quién protegen?".

Una fuente del Pentágono dijo a Efe que no eran unidades en activo, sin ofrecer más detalles. La Guardia Nacional -un cuerpo de reservistas activado por la alcaldía de Washington para hacer frente a las protestas- anunció este martes que planeaban desplegar unos 1.500 efectivos más en la capital esta semana.