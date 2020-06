Pablo Carreño: "Veo difícil que el US Open se pueda retomar"

EFE/EPA/ROB PREZIOSO/Archivo

Madrid, 4 jun (EFE).- El español Pablo Carreño aseguró este jueves que ve "difícil que el US Open se pueda retomar", puesto que la pandemia de coronavirus sigue afectando de manera desigual en distintos países del mundo.

En una conferencia telemática organizada por el Comité Olímpico Español (COE) y por Joma, con motivo de la presentación de la selección española de deportistas anónimos, Pablo Carreño plasmó sus dudas acerca de la reanudación de los circuitos de la ATP y de la WTA y de la disputa del Abierto de los Estados Unidos y Roland Garros.

"El tenis tiene una ventaja: dos jugadores en una pista de tenis pueden mantener la distancia tranquilamente. El inconveniente es a la hora de retomar el circuito ATP y WTA. Juegan tenistas de todas las partes del mundo y el virus no ha afectado igual, ni en el mismo momento", dijo el asturiano.

Carreño consideró que "no sería justo empezar sin que todos los jugadores puedan viajar y jugar con la seguridad de que van a poder hacerlo estando sanos".

"Yo veo difícil que el US Open se pueda retomar. El miércoles tenemos una reunión donde nos informarán de cómo está. Estados Unidos quiere hacerlo a toda costa y está poniendo ideas sobre la mesa. Roland Garros quiere hacerlo en septiembre. No hay nada seguro todavía. Hay que esperar, ver cómo evoluciona la pandemia. La situación ha mejorado mucho en España, pero esto es a nivel global", expuso.

En ese sentido, afirmó que ve "más posible que se retome la competición a nivel nacional", ya que no serán necesarios "los viajes entre países, que es lo que complicaría las cosas". "Esperamos noticias y mientras tanto, estoy entrenando a tope por lo que pueda pasar", señaló.

Carreño expresó asimismo su deseo de que la Copa Davis se pueda disputar a final de año en Madrid. "El año pasado fue un campeonato muy especial y pudimos culminarlo ganando en casa. Sería una muy buena noticia que al menos se pueda terminar el año con esa competición, que es diferente, pero no sé si se podrá jugar o no. Primero esperamos noticias de qué se hará en agosto y en septiembre", abundó.

Preguntado por el planteamiento de algunos clubes de fútbol de llevar público a los estadios, Pablo Carreño contestó: "Es una buena noticia que se empiece a hablar de jugar con público, quiere decir que todo está mejorando".

Sin embargo, recordó que "la pandemia sigue ahí" e "igual de rápido se puede volver a expandir, así que hay que tener cuidado".

"En el caso del tenis, si en noviembre están las cosas mejor y se puede hacer la Copa Davis con 500, 1.000 o 2.000 personas en la grada sería una gran noticia. Jugar con público es divertido, motivante y creo que todos pensamos lo mismo", indicó. EFE

