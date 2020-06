México reporta primera alza diaria sobre 1.000 muertes por virus

(Bloomberg) -- México registró un aumento diario récord de 1.092 muertes por covid-19 en momentos en que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha reanudado los viajes por todo el país. El total de muertes llegó a 11.729, según datos publicados por la Secretaría de Salud el miércoles por la noche.

México ahora tiene el séptimo brote de covid-19 más mortal en todo el mundo, según muestran las cifras de la Universidad Johns Hopkins. Se ubica tras España, que registra 27.128 muertes, según los datos, que no se han actualizado para que reflejen la nueva información de México.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que el aumento diario de muertes no refleja solo aquellos decesos ocurridos en las últimas 24 horas, ya que la Secretaría de Salud puede demorar en recopilar datos sobre las muertes causadas por el virus. Según las cifras que presentó, los días con la mayor cantidad de muertes en México se registraron a mediados de mayo.

El país reportó un aumento récord de 3.912 casos, lo que lleva el total a 101.238. La administración del presidente ha enviado señales, en gran medida, contradictorias sobre cómo lidiar con el brote; por un lado, López Obrador aparentemente está listo para seguir adelante con la reapertura de la economía; y por otro, López-Gatell insta a los ciudadanos a quedarse en casa. López Obrador dijo el miércoles que su Gobierno reevaluaría las medidas de salud si los brotes continúan.

En Ciudad de México, que se ha visto especialmente afectada por el virus, los habitantes ya comenzaron a regresar a las calles durante el fin de semana, caminando y conduciendo, según muestra información proporcionada por rastreadores operados por Apple Inc.

Nota Original:Mexico Reports First Daily Rise of More Than 1,000 Virus Deaths

