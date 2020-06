Mayor caída de acciones en dos semanas; bonos del Tesoro bajan

(Bloomberg) -- Las acciones se desplomaron en Estados Unidos y Europa debido a que la preocupación a medida que el reciente repunte hubiera ido demasiado lejos eclipsó las nuevas medidas de estímulo y alentó los datos económicos.

He aquí hay algunos eventos clave que se avecinan:

El informe del mercado laboral de Estados Unidos del viernes probablemente mostrará que el desempleo estadounidense se disparó al 19,5% en mayo, el más alto desde la década de 1930.

Estos son los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El índice S&P 500 cayó 0,3% al cierre de las operaciones en Nueva York.

El Nasdaq 100 bajó 0,8%.

El índice Stoxx Europe 600 cayó 0,7%.

El índice MSCI All-Country World bajó 0,4%.

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot cayó 0,3%.

El euro avanzó 0,9% a US$1,1336.

La libra esterlina subió 0,2% a US$1,2602.

El yen japonés cayó 0,2% a 109,13 por dólar.

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años aumentó siete puntos básicos a 0,81%.

El rendimiento de Alemania a 10 años subió tres puntos básicos a -0,33%.

El rendimiento de Gran Bretaña a 10 años subió tres puntos básicos a 0,30%.

El rendimiento de Australia a 10 años subió cinco puntos básicos a 1,01%.

Productos básicos

El crudo WTI cayó 0,4% a US$37,13 por barril.

El oro se fortaleció 0,9% a US$1.715,19 la onza.

