Libros sobre discriminación racial se agotan a medida que crecen las protestas en EEUU

Por Jill Serjeant

LOS ÁNGELES, 4 jun (Reuters) - De "White Fragility" a "The New Jim Crow", la literatura sobre la historia de la discriminación racial en Estados Unidos se está agotando a medida que los estadounidenses buscan educarse mientras crecen las protestas por la muerte de personas negras desarmadas.

Luego que la muerte de George Floyd, quien fue estrangulado con la rodilla por un oficial de policía blanco de Mineápolis, desatara más de una semana de protestas en distintos estados del país, los estadounidenses están recurriendo a libros, películas y programas de televisión que dan cuenta de décadas de discriminación.

Libros de no ficción sobre la experiencia negra encabezan la lista de los más vendidos en Amazon.com, incluidos libros para niños como "We're Different, We're the Same", de la serie de Plaza Sésamo. Muchos títulos se agotaron y ediciones usadas alcanzan precios de hasta 50 dólares por unidad.

En la página web de Barnes and Noble, ocho de los 10 más vendidos eran libros ya publicados, entre ellos "Between the World and Me", de Ta-Nehisi Coates, y "So You Want to TalkAbout Race", de Ijeoma Oluo.

"Esto no sucede todos los días (...) Los número 1 y 2 más vendidos en @amazon en este momento son dos libros que desafían el racismo. Estos son ustedes", dijo Ibram X. Kendi, autor de "How To Be an Anti-Racist", esta semana en Twitter.

Así como las protestas callejeras han trascendido las divisiones raciales, los estadounidenses han estado buscando y compartiendo listas de lectura recomendadas a amigos y seguidores a través de publicaciones en Twitter e Instagram.

Kendi, quien preparó una de esas listas para el New York Times el fin de semana, escribió que el objetivo era "confrontar nuestras creencias egoístas y hacernos conscientes de que 'no soy racista' es un eslogan de negación".

También instan a las personas a realizar sus compras a través de tiendas cuyos propietarios son negros o en librerías independientes, en una demostración concreta de apoyo.

Las recomendaciones se extienden a películas y programas de televisión, como "Dear White People", "Moonlight" y "Do the Right Thing".

Ava DuVernay, directora de los dramas sobre negros "Selma" y "When They See Us", lanzó una plataforma educativa online destinada a usar ese contenido "como trampolín para una comprensión más profunda".

El estudio de cine Warner Bros. dispuso que la película de 2019 "Just Mercy" sobre el abogado de derechos civiles Bryan Stevenson se emitiera gratis para alquilar en plataformas digitales durante junio.

Warner Bros. lo llamó "un recurso que podemos ofrecer humildemente a aquellos que estén interesados en aprender más sobre el racismo sistémico que afecta a nuestra sociedad".

(Reporte de Jill Serjeant. Editado en español por Lucila Sigal)