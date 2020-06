Las tiendas más grandes de Nueva York no planean reabrir pronto

(Bloomberg) -- Las tiendas no esenciales de la ciudad de Nueva York, desde tiendas de ropa hasta tiendas de juguetes, pronto podrán ofrecer servicios limitados a los compradores con ansias de libertad después de meses de confinamiento. Pero algunas de las tiendas más grandes de la ciudad no participarán.

Varios minoristas importantes dicen que no abrirán para recogida en la acera el 8 de junio, la fecha que el gobernador Andrew Cuomo estableció para la primera fase de recuperación para el epicentro del brote de coronavirus en EE.UU.

Coach, Kate Spade y Stuart Weitzman no abrirán ninguna de sus boutiques de moda de Nueva York el lunes, según un representante de su matriz Tapestry Inc. La compañía de lujo ha estado reabriendo cientos de tiendas en América del Norte, Europa y Asia en las últimas semanas, con aproximadamente la mitad de su red de tiendas en EE.UU. y Canadá, brindando servicios en la acera, pero espera más en la ciudad de Nueva York.

La proveedora de maquillaje Ulta Beauty Inc. también está siendo cautelosa y aún no hay una línea de tiempo para que sus tiendas de la ciudad se reabran, ya que Nueva York sigue siendo un obstáculo elevado para una industria conocida por proporcionar servicios de alto contacto para probar productos. A partir del jueves, solo siete de las 51 tiendas de Ulta en el estado de Nueva York están abiertas para la recogida en la acera, todas las cuales se encuentran en los suburbios.

Los almacenes están luchando con la reapertura para la recogida en la acera mientras intentan determinar si sería segura y rentable. La ayuda en la acera es diferente en las ciudades que en los centros comerciales suburbanos, ya que los consumidores urbanos dependen del transporte público. Aunque la recolección seguramente aumentará las ventas con los compradores cercanos, necesitaría impulsar suficientes negocios para que los costos valgan la pena.

Además de eso, algunas tiendas de Manhattan han sido dañadas por el saqueo, y los escaparates de las vías comerciales como la Quinta Avenida, Broadway y Madison Avenue se han tapiado con madera contrachapada para evitar daños.

Tiffany & Co., que opera una importante tienda principal en la Quinta Avenida, fijó una fecha de reapertura tentativa para el 11 de junio, dijo la compañía. La joyería, en una ubicación temporal al lado mientras la tienda principal está en proceso de renovación, fue cerrada esta semana en medio de las protestas.

Macy’s Inc., uno de los almacenes más grandes del mundo, inició conversaciones con la oficina del alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, en mayo sobre la reapertura, dijo el portavoz de Macy’s, Blair Rosenberg. Todavía no ha presentado un plan público para abrir su tienda principal en Herald Square, que fue blanco de saqueadores a principios de esta semana.

Cuando se trata de la recogida en la acera en la ciudad de Nueva York, “el plan es participar”, dijo Rosenberg, “pero como saben, tomamos las cosas día a día”.

Nota Original:NYC Stores Can Reopen on Monday. Many of Its Biggest Won’t

©2020 Bloomberg L.P.