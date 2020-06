Las muertes por COVID-19 se disparan en Guatemala con 20 decesos en 24 horas

El objetivo principal de la normativa es "regular la estrategia nacional" para "las acciones poblacionales que deben tomarse" en busca de "la desescalada de las medidas de confinamiento". EFE/Esteban Biba/Archivo

Guatemala, 3 jun (EFE).- Guatemala contabilizó este miércoles la muerte de 20 personas por COVID-19, su máximo registro en un día, y llegó a 143 decesos causados por la enfermedad.

Las autoridades guatemaltecas informaron sobre los 20 fallecimientos en una cadena nacional en la que confirmaron además 174 nuevos contagios para un total de 5.760 casos positivos de coronavirus en el territorio.

El presidente del país, Alejandro Giammattei, lamentó la muerte de las 20 personas contagiadas en "un día triste" para las autoridades y la población.

Según el gobernante, en un 33 por ciento de los fallecimientos las personas con COVID-19 llegaron a los hospitales "ya en un estado en el que era imposible recuperarlos", además de que en la mayoría de los casos presentaban enfermedades previas.

Giammattei puso como ejemplo un contagiado que llegó a un hospital "a las tres de la mañana y a las cuatro de la mañana fallecía" debido a falta de atención previa, por lo que instó a la población a internarse cuando sea necesario.

El país no había superado la barrera de 12 fallecimientos en un solo día, reportados el 28 y 30 de mayo, y los 20 fallecidos de este miércoles casi triplican la cifra del martes (7).

PLAN DE DESESCALADA

El presidente guatemalteco presentó y juramento en la cadena nacional al doctor Edwin Asturias, director de la recién formada Comisión Nacional Contra el COVID-19.

Asturias fue el principal precursor de un acuerdo ministerial que entró en vigor este miércoles como "estrategia nacional" ante el COVID-19, y que organiza el desconfinamiento del país en cuatro fases

El acuerdo ministerial 146-2020, establecido por la cartera de Salud del Gobierno guatemalteco, llega 80 días después de que se detectara el primer caso de coronavirus en el país y una semana después de la creación de la Comisión Nacional Contra el COVID-19.

El objetivo principal de la normativa es "regular la estrategia nacional" para "las acciones poblacionales que deben tomarse" en busca de "la desescalada de las medidas de confinamiento".

La desescalada establecida por el Gobierno se divide cuatro fases distintas y cada una dura como mínimo 14 días antes de poder avanzar.

La "Fase 0", a la que Guatemala aún no ha llegado, equivale a la "preparación para la desescalada" y establece principalmente "la relajación de las medidas de confinamiento" para el "alivio de los ciudadanos".

La "Fase I" ordena el "inicio de la desescalada" y permite "la apertura parcial de actividades económicas y comerciales" además de "las actividades deportivas profesionales y los alojamientos turísticos sin zonas comunes".

De acuerdo a la normativa, la "Fase II" será una "apertura intermedia" que habilitará los centros de trabajo que no estaban en labores en la "Fase I".

Por último, la "Fase III" culminará las etapas con una "apertura a la nueva normalidad" con "todas las actividades económicas y centros de trabajo" disponibles.

Las variables que definirán el cambio de etapa en un plazo mínimo de 14 días son "el descenso" de casos nuevos, casos sospechosos, porcentaje de casos positivos por cantidad de pruebas y la saturación de los hospitales.

Giammattei dijo este miércoles que "tenemos una curva muy lenta de propagación", mientras Asturias había advertido el lunes en rueda de prensa que el país está en "un momento crítico" por la alta cantidad de contagios en las últimas semanas.

Guatemala sumó 348 casos nuevos el domingo, la segunda cifra más alta en un día a la fecha desde que se detectó el primer caso el 13 de marzo, solamente detrás del pasado 24 de mayo cuando fueron contabilizados 370.

Actualmente, el país se encuentra bajo toque de queda de seis de la tarde a cinco de la mañana los siete días de la semana, sin transporte público pero con muchos desplazamientos de la población según fuentes municipales.