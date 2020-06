Lagarde espera una buena solución a la sentencia del Constitucional alemán

EFE/EPA/ADRIAN PETTY

Fráncfort (Alemania), 4 jun (EFE).- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, se mostró hoy confiada de que van a encontrar una buena solución a la sentencia del Constitucional alemán, que no ponga en peligro la independencia del BCE y la supremacía del derecho europeo sobre los tribunales nacionales.

El Constitucional alemán exige al BCE explicaciones de su anterior programa de compra de deuda pública y ordenó al Bundesbank que deje de comprar deuda si el BCE no explica la proporcionalidad de esta medida.

Lagarde reiteró en rueda de prensa que el BCE, como institución europea, tiene que aceptar las decisiones del Tribunal de Justicia Europeo, que ya dijo en diciembre de 2018 que esas compras de deuda son legales.

La sentencia del Constitucional alemán se refiere a las compras de deuda pública que el BCE inició en 2015, y no a las adquisiciones de bonos que acomete desde finales de marzo para hacer frente al efecto de la pandemia en las condiciones de financiación de los países del euro.

Pero las compras de deuda pública de Alemania para afrontar la pandemia ascienden a 46.749 millones de euros, por lo que suponen el 27,1 % del total, superando un poco su cuota de capital del 26,36 %, pese a la sentencia del Constitucional alemán.

El vencimiento medio de la deuda alemana adquirida es de unos tres años.

Las compras de deuda de Italia desde finales de marzo y hasta finales de mayo representan el 21,6 % del total, por encima de su cuota de capital de casi el 16,99 %.

Las compras de deuda las realizan los bancos centrales de cada país según su suscripción en el capital del BCE, en el caso de Alemania, el Bundesbank.

Las participaciones de los bancos centrales en este capital se calculan utilizando una clave que refleja la participación de los respectivos países en la población y en el PIB de la región.