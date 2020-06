La pandemia se acelera en una Centroamérica que apresta su reapertura económica

Panamá, con 357 fallecidos y 14.609 contagios confirmados, reportó este miércoles cinco muertos y 514 infectados, la cifra más alta de nuevos enfermos en un día desde que el COVID-19 fue detectado el pasado 9 de marzo en el país, el más afectado en el istmo. EFE/Bienvenido Velasco/Archivo

Panamá, 4 jun (EFE).- La pandemia del COVID-19 se acelera en Centroamérica. Los últimos reportes de Panamá, Costa Rica y Guatemala muestran récords diarios de contagios o muertes, precisamente cuando varios de los países del istmo han reiniciado actividades productivas camino a la "nueva normalidad".

Los contagios confirmados de la enfermedad suman al menos 29.802 y las muertes 846, de acuerdo con las cifras oficiales de seis países centroamericanos.

PANAMÁ

Panamá, con 357 fallecidos y 14.609 contagios confirmados, reportó este miércoles cinco muertos y 514 infectados, la cifra más alta de nuevos enfermos en un día desde que el COVID-19 fue detectado el pasado 9 de marzo en el país, el más afectado en el istmo.

Los expertos dijeron que el 43 % de los 514 casos nuevos corresponde a unos conglomerados identificados en la Ciudad de Panamá, y que también han incidido en el alza de la última semana los 702 contagios confirmados en cuatro cárceles del país, donde se registró ya un fallecido por esa causa.

La subida del miércoles se registró tres semanas después de la apertura del primero de los seis bloques en que ha sido dividida la reactivación productiva del país -parada desde mediados de marzo- y que incluye las ventas minoristas por internet y con entrega a domicilio, los servicios técnicos y la pesca.

La ministra de Salud, Rosario Turner, dijo este jueves que ante el alza de casos concentrados en ciertas áreas se anunciarán en las próximas horas medidas para garantizar el distanciamiento social, aunque descartó que se vuelva a restringir la movilidad por género y a dos horas diarias, como rigió a nivel nacional desde el 25 de marzo y hasta el pasado 1 de junio.

Desde el lunes anterior está vigente un toque de queda nocturno en Panamá, donde el comercio no esencial sigue cerrado, y se abrió el segundo bloque de actividades productivas, que incluye al sector industrial y la construcción de obras públicas, aunque no está claro el número de empresas que ya está trabajando y la Cámara de la Construcción ha pedido al Gobierno que aclare cuáles obras se pueden reiniciar.

COSTA RICA

Costa Rica, reconocido internacionalmente por el buen manejo de la crisis sanitaria y el país centroamericano menos impactado por la enfermedad con 10 fallecidos y 1.157 contagios confirmados, reportó el miércoles 52 nuevos casos, una cifra récord para un solo día.

"Vamos a establecer medidas dirigidas a tratar de impedir que haya más casos en zonas específicas y que se conviertan en transmisión comunitaria", dijo el ministro de Salud, Daniel Salas.

Costa Rica comenzó el 16 de mayo un programa de reapertura de actividades económicas que se amplió el 1 de junio con una segunda fase, y que incluye gimnasios, restaurantes, cines, museos, cafeterías, tiendas, salones de belleza y otros locales comerciales, pero con protocolos sanitarios y límites de aforo.

GUATEMALA

Guatemala es el tercer país centroamericano con más muertes por coronavirus, con un acumulado de 143, pero el miércoles registró la cifra récord de 20 fallecimientos en un solo día por esta enfermedad, que ha contagiado a un total de 5.760 personas.

El 33 % de los 20 fallecidos reportados llegaron a los hospitales "ya en un estado en el que era imposible recuperarlos", además de que la mayoría presentaba enfermedades previas, explicó anoche el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei.

Giammattei presentó al doctor Edwin Asturias como el director de Comisión Nacional Contra el COVID-19, encargada de organizar el desconfinamiento del país en cuatro fases, que comenzará en una fecha aún no precisada.

Guatemala está en "un momento crítico" por la alta cantidad de contagios en las últimas semanas, ha dicho Asturias.

HONDURAS, EL SALVADOR Y NICARAGUA

Honduras, que es el segundo país centroamericano con más muertes por COVID-19 con 239, acumuló al menos 5.690 contagiados hasta el miércoles, cuando hubo 163 casos nuevos y nueve fallecidos.

Los departamentos de Cortes (norte) y Francisco Morazán (centro) siguen concentrando la mayor cantidad de contagios en Honduras, que inició esta semana la primera fase para la "reactivación económica inteligente".

Por su parte, El Salvador, que cuenta 1.468 contagios confirmados y 51 muertos, extendió este miércoles hasta el 15 de junio la cuarentena "absoluta", que limita la salida por su número de identidad para compras esenciales, con lo se prevé también un retraso del proceso de reactivación de la economía sobre el que aún no hay un acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Nicaragua, cuyo Gobierno no ha aplicado medidas de confinamiento y aislamiento como recomienda la OMS, lo que tiene preocupados a políticos y autoridades sanitarias nacionales e internacionales, registra oficialmente 1.118 contagios y 46 fallecidos por COVID-19, unas cifras que se elevan hasta 4.217 y 980, respectivamente, según el independiente Observatorio Ciudadano.