La nadadora argentina Delfina Pignatiello pone en duda su participación en Tokio

Delfina Pignatiello de Argentina gana la final de 800 metros libre, en los Juegos Panamericanos Lima 2019, en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar/Archivo

Buenos Aires, 4 jun (EFE).- La nadadora argentina Delfina Pignatiello, que ganó tres medallas de oro en los Panamericanos de 2019, puso en duda su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio al afirmar que está "en total desventaja" porque lleva once semanas sin entrenarse debido a la cuarentena por el coronavirus.

"La natación es un deporte que no se puede reemplazar con ejercicios afuera del agua. Todas mis rivales están entrenando y estoy en total desventaja", dijo este jueves la nadadora de 20 años en diálogo con el canal Todo Noticias.

"Yo tengo ganas de ir a los Juegos Olímpicos para representar a mi país y ponerme mi bandera, pero me gustaría hacerlo bien y no ir mal preparada", añadió.

Pignatiello fue abanderada en la ceremonia de clausura de los Panamericanos de Lima y es una de las deportistas argentinas con más posibilidades de conseguir una medalla en Tokio.

"Para eso tengo que entrenarme. No puedo prepararme un mes antes. Saber que tal vez no pueda prepararme me frustra muchísimo y pienso en no estar tal vez en los Juegos Olímpicos", dijo.

La nadadora indicó que "día por medio" sueña con "volver a entrenarme" y pidió a las autoridades que aprueben el protocolo presentado para que le permita volver a una pileta.

"Hace once semanas que no entro a una pileta, es un récord mundial de no nadar", afirmó.

Gustavo Roldán, su entrenador, dijo al mismo canal que presentaron "hace semanas" el protocolo y que no tuvieron respuesta.

"Llevamos 75 días de aislamiento y no tenemos respuesta del Gobierno. El protocolo es excelente y hay cero posibilidades de contagio pero seguimos sin respuesta", señaló.

María Paula Beltrame, madre de Pignatiello, dijo que la nadadora "está muy deprimida" y que tiene "casi tomada" la decisión de no acudir a los Juegos que se realizarán en Tokio en 2021.