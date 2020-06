La Liga belga hará tests de coronavirus a todos los profesionales antes de julio

La liga belga de fútbol ProLeague someterá a todos los profesionales de primera y segunda división a pruebas de diagnóstico de coronavirus antes del próximo 1 de julio, fecha en la que el Gobierno ha permitido que se reanuden las competiciones deportivas con un máximo de 200 espectadores. EFE/EPA/STEPHANIE LECOCQ/Archivo

Bruselas, 4 jun (EFE).- La liga belga de fútbol ProLeague someterá a todos los profesionales de primera y segunda división a pruebas de diagnóstico de coronavirus antes del próximo 1 de julio, fecha en la que el Gobierno ha permitido que se reanuden las competiciones deportivas con un máximo de 200 espectadores.

Según informó este jueves el diario "Het Laatste Nieuws", los tests servirán para que los jugadores puedan retomar los entrenamientos, estarán financiados por la propia Liga y por la Federación belga y se centralizarán en un mismo laboratorio.

La medida afectará a todos los profesionales implicados en la competición, no sólo a los jugadores, y las pruebas se repetirán semanalmente, en línea con España o Alemania, siempre según el diario.

Está previsto que la temporada 2020/21 comience el próximo 7 de agosto. La primera división de la temporada se jugará con 16 equipos, respetando la estructura actual, pero con una versión abreviada del play off que decide al equipo campeón. La fórmula habitual del campeonato volverá para la edición 2021/22.

La liga belga, suspendida con al inicio de la aplicación de medidas de distanciamiento social para frenar la propagación del coronavirus, se dio por concluida el pasado 15 de mayo con la clasificación vigente en la jornada 29, por decisión de la Asamblea General de la Liga, en la que están representados los equipos de las dos primeras divisiones del país.

El Brujas fue proclamado campeón y accederá directamente a la fase de grupos de la Liga de Campeones, mientras que el Gante disputará la liguilla previa de clasificación y el Waasland-Beveren, último clasificado, descenderá de manera automática a la segunda división.

Queda pendiente por dirimir qué equipos accederán a Liga Europa, circunstancia que dependerá de que el próximo 1 de agosto se dispute en el Estadio Rey Balduino de Bruselas la final de la Copa Croky entre el Brujas y el Amberes, programada inicialmente para el 22 de marzo.

Si el partido no se puede disputar en el último fin de semana antes de que la UEFA exija la lista de equipos clasificados en cada país para las competiciones europeas, todos los equipos aceptarán la clasificación de la jornada 29, lo que daría el acceso a la Liga Europa al Charleroi, tercer clasificado cuando se paró la competición.

Según la consultora Deloitte, el parón deportivo acarreará una caída del al menos un 25 % de los ingresos de los clubes profesionales de fútbol en Bélgica.