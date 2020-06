La contaminación del aire en China y el mundo después del virus

(Bloomberg) -- Algunas de las imágenes más poderosas que circularon por el mundo como resultado de los confinamientos del covid-19 fueron de cielos azules inmaculados.

La pandemia, que hasta ahora ha matado a más de 350.000 personas en todo el mundo, catalizó los llamados para que el aire más limpio sea una condición permanente, y a medida que el número de víctimas de covid-19 aumentaba en todo el mundo, estudios en Alemania, Italia, el Reino Unido y EE.UU. avivaron la preocupación pública de que el daño a la salud por el mal aire hubiera empeorado la pandemia. Lo que anteriormente había sido principalmente un debate sobre el efecto a largo plazo de las emisiones y el cambio climático, de repente se convirtió en una cuestión de vida o muerte.

El epicentro de la batalla por el aire limpio es también el origen de la pandemia: China, el peor contaminador, el mayor consumidor de carbón y la ubicación de la urbanización más rápida y más grande de la historia, una nación que puso más vehículos en las carreteras el año pasado que Japón y EE.UU.

La búsqueda de China del crecimiento económico por encima de todo ha complicado su compromiso con una agenda verde en el pasado. La nación ha luchado para frenar el poder del carbón y, para ayudar a los fabricantes de automóviles, ya ha retrasado el endurecimiento de los controles de emisiones en los vehículos.

“Será extremadamente difícil para el medio ambiente de China trabajar este año”, dice Xu Jintao, profesor de la Escuela Nacional de Desarrollo de la Universidad de Pekín. Pero, dice, “la determinación del Gobierno central para mejorar la calidad del aire es fuerte... La gente no aceptaría que el aire se ponga muy mal otra vez”.

