Irán reporta 3.574 nuevos casos de COVID-19, el mayor aumento hasta la fecha

Teherán, 4 jun (EFE).- El Ministerio de Salud de Irán informó este jueves de que ha contabilizado 3.574 nuevos contagios de la COVID-19 en las últimas 24 horas, lo que supone el dato más elevado de casos diarios registrado desde el inicio del brote en febrero.

El anterior récord se reportó el pasado 30 de marzo, cuando los nuevos contagios fueron 3.186, en uno de los solo cinco días en el que los casos diarios han superado la línea de los tres millares.

Los contagios llevan una tendencia ascendente en Irán desde que a principios de mayo se lograran los mínimos con datos de tres dígitos y se procedió a la reapertura casi total de la actividad económica y social.

El portavoz de Salud, Kianush Yahanpur, explicó que con estos 3.574 nuevos contagios el balance global se eleva a 164.270 enfermos, de los que un total de 127.485 se han recuperado.

En cuanto a los fallecimientos, cuyas cifras se mantienen estables y no se han disparado como los contagios, en las últimas 24 horas se contabilizaron 59 muertes, alcanzado el total de 8.071.

Yahanpur señaló, además, que hasta ahora se han realizado en el país 1.019.362 test de diagnóstico y apuntó que la subida de los contagios puede ser el resultado del aumento de las pruebas.

Sin embargo, el propio ministro de Salud, Said Namakí, advirtió esta semana que Irán podía enfrentarse a una segunda ola de la enfermedad y tener "un pico peligroso en cualquier momento".

La situación es especialmente grave en las provincias de Juzestán, Sistan y Baluchistán, Hormozgan y Kermanshah, en la que ha habido un fuerte repunte de contagios.

En Juzestán y Sistan y Baluchistán, las autoridades han vuelto a aplicar medidas más estrictas como el cierre de comercios y oficinas para tratar de frenar la propagación.

Al respecto, el presidente iraní, Hasan Rohaní, recordó que si la población no cumple con los protocolos sanitarios y el distanciamiento social, las restricciones volverán a imponerse aunque afecten a la economía.

Rohaní también urgió ayer a solo realizar aquellos viajes que sean imprescindibles, después de que en los recientes días festivos una multitud de iraníes se desplazara a las zonas turísticas del mar Caspio.