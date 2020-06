Investigan en Colombia la muerte de un joven negro por presunto abuso policial

Imagen de archivo de miembros de la Policía Nacional. EFE/ Mauricio Dueñas/Archivo

Bogotá, 3 jun (EFE).- Las autoridades colombianas investigan la muerte de Ánderson Arboleda, un joven de raza negra que falleció al parecer por golpes en la cabeza propinados por policías que lo acusaron de violar la cuarentena en el convulso departamento del Cauca (suroeste), según denunciaron sus familiares.

Arboleda, de 22 años, murió el pasado 20 de mayo en la Clínica Valle del Lili de Cali, a donde fue remitido desde el municipio de Puerto Tejada, lugar en el que supuestamente tuvo una discusión con la Policía que lo requirió por incumplir el confinamiento obligatorio impuesto por el Gobierno para contener la expansión del coronavirus.

Familiares del joven culpan a dos policías por, según sus declaraciones, golpearlo en la cabeza y en otras partes del cuerpo y agredirlo pese a que él no fue grosero con ellos.

La Fiscalía colombiana informó que "abrió investigación preliminar desde el momento en el que fue conocido el deceso, el pasado 22 de mayo, y coordina las actividades investigativas" en un caso que indignó al país y que es comparado con el homicidio de George Floyd en Estados Unidos.

AGREDIDO SIN MOTIVO ALGUNO

Claudia Arboleda, madre del joven fallecido, dijo este miércoles que el 19 de mayo su hijo estaba llegando a casa cerca de las 22.30 hora local y se encontró con dos policías que iban en una moto, uno de los cuales le dio "tres bolillazos (golpes con una macana)" que luego le causaron "muerte cerebral".

Ella llevó a su hijo a la estación policial para presentar una queja formal ante el comandante, que calificó como una mentira el relato del joven, aún consciente, porque sus subalternos "eran muy decentes".

Arboleda comenzó a sufrir dolores de cabeza y su madre lo llevó al hospital del pueblo, desde donde fue traslado a la Clínica Valle del Lili de Cali porque ya tenía muerte cerebral y allí falleció.

"En ningún momento fue grosero con los policías", manifestó la mujer y añadió que su hijo no tenía ningún antecedente judicial y era un "trabajador independiente".

AUTORIDADES LOCALES, SIN QUEJAS

El departamento de Policía del Cauca aseguró que hasta el 29 de mayo la Fiscalía, la Alcaldía de Puerto Tejada y la Personería municipal no habían recibido ninguna "queja o denuncia formal sobre la mencionada información".

"En dicho escenario se estableció que el fallecimiento del ciudadano identificado como Ánderson Andrés Arboleda Montaño se produjo el pasado 20 de mayo en la Clínica Valle del Lili de Cali. El Instituto de Medicina Legal es el encargado de establecer las causas de la muerte", agregó la institución.

Según la Policía del Cauca, los familiares no han hecho ninguna denuncia penal ni han puesto quejas disciplinarias sobre la muerte del joven.

Sin embargo, la institución aseguró que solicitó "al jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno y al Juez 183 de Instrucción Penal Militar que, en el marco de sus competencias, adelanten las investigaciones correspondientes".

Ante eso, la madre de Arboleda afirmó que la denuncia la interpusieron el martes.

No obstante, tanto la autoridad disciplinaria como la Justicia Penal Militar abrieron investigaciones preliminares sobre este caso que conmociona a Colombia.

COMPARACIONES CON EL CASO DE GEORGE FLOYD

Mientras que el mundo sigue manifestándose por la muerte de George Floyd a manos de policías en Mineápolis (EE.UU), en Colombia algunos ya comparan el caso con el de Arboleda.

"Racismo es cuando Policía asesina a un joven negro en Puerto Tejada supuestamente por incumplir la cuarentena y esto no se pasa por medios grandes. ¿Esto no es suficiente para indignar a un país?", dijo en Twitter Goyo, vocalista del grupo ChocQuibTown y quien ha promovido en redes sociales la etiqueta "El racismo mata".

A ella se sumó Catalina García, líder de la agrupación pop Monsieur Periné, que dijo en sus redes sociales que "a Anderson Arboleda lo mataron a golpes brutales".

"¡Exigimos justicia YA! Respeto a la vida y a la libertad de todos", manifestó.