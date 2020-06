Instituto prevé déficit público mayor a 27.500 millones de dólares en México

La crisis dejará un déficit de 600.000 millones de pesos (más de 27.500 millones de dólares) en los ingresos del Gobierno mexicano en 2020, previó este jueves José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC). EFE/ José Méndez/Archivo

México, 4 jun (EFE).- La crisis dejará un déficit de 600.000 millones de pesos (más de 27.500 millones de dólares) en los ingresos del Gobierno mexicano en 2020, previó este jueves José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC).

Aun después de subsanar el déficit con fondos y fideicomisos, México requerirá 1 billón de pesos adicionales (casi 45.900 millones de dólares) para cumplir con sus metas de presupuesto, estimó el especialista en el octavo informe de "COVID Industrial".

Esto se suma a una caída estimada del 10 % en las exportaciones mexicanas a Estados Unidos este año, según el experto, quien también preside la Comisión de Estudios Económicos de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

De la Cruz detalló que cada mes existe una diferencia negativa de 25.000 millones de pesos (1.147 millones de dólares) entre lo recaudado y lo que esperaba el Gobierno.

Para ello, citó la contracción de 19 % de los ingresos presupuestarios en términos reales en abril, con caídas en los ingresos no petroleros de 7,6 %, de 15,3 % en los tributarios y de 26,2 % en el impuesto sobre la renta.

"El freno económico acontecido en el mes de abril afectó las finanzas del Gobierno, salvo la recaudación del IVA (que subió 8,3 %), todo el resto de los impuestos tributarios básicamente tuvo uno de los mayores retrocesos de los últimos años", expuso.

México suspendió las actividades no esenciales de la economía al declarar el 30 de marzo la emergencia sanitaria por el COVID-19, que ha causado más de 100.000 contagios y casi 12.000 muertos por la enfermedad.

Por ello, destacó el especialista, abril es el mes que empieza a mostrar los estragos económicos más severos del coronavirus SARS-CoV-2.

Los ingresos petroleros, que representan el 17 % de la recaudación, se redujeron en un 73,8 % anual, los más bajos desde el segundo semestre del 2003, añadió.

"Tendríamos que empezar a plantearnos una convención hacendaria, una reforma en donde el ingreso petrolero probablemente no tendría que formar parte de la planeación del Gobierno", argumentó De la Cruz.

Pese a la renuencia del presidente, Andrés Manuel López Obrador, de un paquete fiscal más ambicioso para sortear la crisis de la pandemia, la deuda pública ya ronda el 50 % en proporción con el PIB, advirtió el director del IDIC.

El Gobierno debe tomar acciones para proteger al empleo, opinó, al citar que 12,5 millones de mexicanos se quedaron sin trabajo o ingresos en abril, según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

Esto ha afectado a 38 millones de personas, lo que representa el 35 % del mercado interno del país, aseguró.

Ante este panorama, alertó, la población en pobreza por ingresos podría superar los 70 millones de ciudadanos.

"Estamos hablando de una recesión, aunque formalmente todavía no se reconozca", sentenció.