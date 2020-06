Hospitales de Honduras están en una "situación precaria" por el avance del COVID-19

Una madre sale el 10 de mayo de 2020 de atención medica en el Hospital Escuela Universitario en la ciudad de Tegucigalpa capital de Honduras. EFE/Gustavo Amador/Archivo

Tegucigalpa, 4 jun (EFE).- El avance del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 comienza a amenazar la capacidad hospitalaria en las principales ciudades de Honduras, donde médicos han denunciado este jueves la situación "precaria" de los sanatorios públicos.

Suyapa Sosa, presidenta de la Asociación de Médicos del Instituto Nacional Cardiopulmonar, más conocido como Hospital del Tórax, en Tegucigalpa, afirmó a periodistas que "todos los hospitales" del país centroamericano atraviesan por "una situación precaria".

"Todos los hospitales estamos iguales, esto va a ser un efecto domino", subrayó Sosa, quien instó a los médicos y autoridades de los sanatorios a denunciar "las carencias" para hacer frente al COVID-19, como la falta de espacio o de personal.

El Hospital del Tórax tiene "solo cinco cupos para mujeres (con coronavirus), no hay ningún cupo más, a menos que mueran pacientes", enfatizó la especialista.

La pandemia del COVID-19 es "una bomba de tiempo, la gente no puede creer que porque se abra la economía es que las cosas están bien, el contagio va a seguir, la cantidad de pacientes va a seguir aumentando, casos graves, todos los hospitales están igual que nosotros o peores", subrayó.

FALTA EQUIPO DE BIOSEGURIDAD

Sosa señaló además que el Instituto Cardiopulmonar tiene poco equipo de bioseguridad para médicos y empleados de salud y vaticinó que si las autoridades no les entregan elementos de protección tendrán que "reinventarse con bolsas de basura como lo han hecho otros países para dar una atención a los pacientes".

Ese sanatorio utiliza alrededor de 300 equipos de bioseguridad al día, confirmó Sosa, quien dijo que todos los sectores tienen "una responsabilidad histórica" para combatir la pandemia, que ya ha causado 5.690 contagios y 239 decesos en Honduras.

Dijo además que los médicos "manejan a los pacientes", pero para combatir el coronavirus se requiere "dinero" para comprar los elementos necesarios para dar una mejor atención.

El departamento de Francisco Morazán, donde se localiza Tegucigalpa, la capital, tiene 1.168 de los casos confirmados en Honduras, pero la mayoría han sido detectados en Cortés, en el norte, que suma 3.597 contagios.

PACIENTES ATENDIDOS EN CARPA

Las mismas escenas se repiten en otros sanatorios, como el Hospital Escuela, también en la capital, lo que ha forzado a las autoridades a instalar carpas para atender a "pacientes con problemas respiratorios agudos", dijo a Efe la portavoz del nosocomio, Julieth Chavarría.

Señaló que las personas que requieren hospitalización son trasladadas a hospitales designados por las autoridades sanitarias para atender a pacientes con COVID-19, mientras que otros son tratados en sus casas.

En la carpa instalada en las puertas del nosocomio se atienden un promedio de entre "cinco a diez pacientes diarios, pero hay momentos en que se acumulan por la falta de espacio en las salas", explicó.

El Hospital Escuela, el principal del país, ha habilitado una sala con 20 camas para pacientes con coronavirus, de ellas 16 están ocupadas, indicó Chavarría.

AL BORDE DEL COLAPSO

En los últimos días, médicos de San Pedro Sula, ciudad en el norte del país, han denunciado también que esos centros están al borde del colapso por el alto número de pacientes contagiados.

Carlos Umaña, representante de los médicos en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en San Pedro Sula, dijo a periodistas que en los hospitales Leonardo Martínez y el Catarino Rivas "ya no hay cupo" e instó a la población a que se quede en casa.

Señaló además que el IHSS en San Pedro Sula tiene ocupadas el 80 % de sus camas con pacientes infectados de coronavirus.

Ante el poco espacio disponible en los hospitales, las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras han habilitado su Palacio de los Deportes como centro de atención para pacientes con COVID-19, afirmó la portavoz de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Julissa Mercado.

Más de un centenar de profesionales sanitarios han contraído el coronavirus en Honduras desde el inicio de la pandemia, según organizaciones gremiales.