Haití reduce el número de empleados públicos para enfrentar el coronavirus

En la imagen, el primer ministro de Haití, Joseph Jouthe. EFE/JEAN MARC HERVE ABELARD/Archivo

Puerto Príncipe, 3 jun (EFE).- El Gobierno haitiano dispuso este miércoles de nuevas decisiones relativas a la administración pública a medida que la pandemia del coronavirus sigue avanzando en el país, con 2.507 casos confirmados y 48 muertes.

En las últimas 24 horas el país ha registrado 281 nuevos casos confirmados y 3 muertes por COVID-19, informó el Ministerio de Salud de Haití, un país con un precario servicio sanitario.

En una circular hecha pública el primer ministro haitiano, Joseph Jouthe, anunció medidas excepcionales para reducir el personal de la administración pública para evitar la propagación de COVID-19.

"Los jefes de las instituciones públicas tomarán inmediatamente las medidas necesarias para acomodar en la oficina, con carácter rotativo, un personal limitado que no exceda del 20 % de la fuerza de trabajo, esencial para el buen funcionamiento de los servicios esenciales", ordenó Jouthe.

El documento oficial establece que a partir de la fecha no trabajarán en las oficinas públicas, las embarazadas, los funcionarios públicos mayores de 60 años y los que padezcan patologías como diabetes, hipertensión, asma y todos los funcionarios públicos con un historial médico que pueda agravar su estado de salud en caso de contagiarse por coronavirus.

La nación tiene 5.562 casos sospechosos y la ciudad más afectada es Delmas con 524 casos confirmados, seguida de la capital, Puerto Príncipe, con 446 y Pétion-Ville con 391 casos confirmados.

De los 2.507 casos confirmados, el 40,7 % son mujeres y solo 57 de ellos son de transmisión importada. 1,508 personas infectadas tienen edades entre los 20 y los 44 años.

De los 48 fallecimientos, 18 eran personas entre los 45 y 64 años y otras 16 muertes promediaron 65 años o más.

Jouthe también ordenó la salida de las oficinas del Gobierno a los funcionarios y empleados con síntomas que podrían estar asociados a los del COVID-19, hasta que se les practique una prueba para saber si están positivos o no al virus.

Las medidas son válidas durante un período de un mes y pueden ser reforzadas, canceladas o prorrogarse, de ser necesario, tras evaluar la situación, anunció Jouthe.

En los últimos días, varios policías y otros miembros de la población murieron con síntomas idénticos a los del coronavirus, según informes de la prensa local.