Francia prepara otro paquete masivo de ayudas para los sectores en crisis

París, 4 jun (EFE).- El Gobierno francés anunció este jueves un nuevo paquete masivo de ayudas a los sectores más afectados por la crisis del coronavirus, mientras el presidente, Emmanuel Macron, reunió a sindicatos y patronal para buscar concertación y presentar un dispositivo que mantenga las prácticas de jóvenes en la empresa.

Ese paquete de 40.000 millones de euros estará recogido en una nueva versión corregida del presupuesto de 2020 (será la tercera) que se debe aprobar en Consejo de Ministros el próximo miércoles, explicó el ministro de Economía y Finanzas a la prensa al término del encuentro presidido por Macron.

Se vendrán a añadir a los 110.000 millones de euros que ya se han desbloqueado desde el comienzo de la crisis, que han servido y están sirviendo para mantener a flote a cientos de miles de empresas privadas de actividad y a los más de 12 millones de asalariados (un 60 % de los del sector privado) que llegaron a estar en paro parcial (ERTE).

El Gobierno ya ha presentado un plan específico de 18.000 millones de euros para el sector turístico y otro de 8.000 millones para el automovilístico, a los que se añadirá uno para las compañías tecnológicas el viernes y otro para la aeronáutica la semana próxima.

El ministro de Economía, Bruno Le Maire justificó todos esos esfuerzos tras la revisión a la baja de sus nuevas previsiones económicas, con una recesión del 11 % este año, que "no tiene equivalente desde el final de la Segunda Guerra Mundial" y que entraña riesgo de "quiebras en cascada".

La nueva versión del presupuesto asume una hipótesis mucho más negra para las cuentas públicas, con un déficit público del 11,4 % del producto interior bruto (PIB) y una deuda que subirá a finales de 2020 hasta el 120,9 % del PIB.

En ese contexto, el titular de Economía aseguró que "el empleo se ha vuelto a convertir en la prioridad nacional", y de forma muy particular el de los jóvenes, que como en crisis precedentes son los que primero pierden sus puestos de trabajo y los que más dificultades tienen para entrar en el mercado laboral.

La titular de Trabajo, Muriel Pénicaud, se encargó de presentar un dispositivo reforzado de apoyo a las prácticas en las empresas para los jóvenes, con un objetivo de 500.000 personas.

"El costo de un aprendiz será casi nulo el primer año" para todas las contrataciones entre julio y finales de febrero de 2021, aseguró Pénicaud, quien indicó que eso representará unos 5.000 euros para los menores de 18 años y 8.000 para los mayores de 30, lo que significa una partida en las cuentas públicas de unos 1.000 millones.

"No puede haber una generación sacrificada", insistió la ministra, quien hizo notar que en los próximos meses deben salir al mercado de trabajo unos 800.000 jóvenes.

La situación que se van a encontrar es particularmente preocupante. Sólo en el mes de abril, el paro registrado en Francia se incrementó en un 22,6 %, lo que significó 843.000 personas desempleadas más.

En tres meses (de febrero a abril) fueron 1.065.200 los que se inscribieron en las oficinas del desempleo por no tener ninguna actividad, hasta un total de 4.575.500.

Pénicaud, por otro lado, indicó que en las próximas semanas se van a abrir negociaciones con los sindicatos y la patronal sobre la controvertida reforma del seguro de paro, y que habrá decisiones "de aquí al verano".

Las centrales esperan que se confirmen los rumores que corren desde hace semanas de una pura y simple anulación de esa reforma, que iba a suponer un endurecimiento de las condiciones para cobrar el subsidio de desempleo en nombre del equilibrio financiero del sistema, un objetivo que ahora con la crisis ha pasado a un segundo orden ante otras urgencias.

Macron está embarcado en una ronda de consultas para preparar la salida de la crisis, y antes de recibir a patronal y sindicatos hizo lo mismo el miércoles con los presidentes de la Asamblea Nacional, del Senado y del Consejo Económico Social y Medioambiental (órgano de representación de la sociedad civil), a los que pidió propuestas.

Su intención es hacer un gran discurso a la nación para dar una perspectiva de superación entre la segunda vuelta de las elecciones municipales el 28 de junio y la Fiesta Nacional el 14 de julio.