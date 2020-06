Exportadores de Ecuador buscan mantener el crecimiento con una feria virtual

Las proyecciones de crecimiento del sector exportador ecuatoriano han disminuido en precios, que no en volumen, y sus principales productos, como el cacao, cuyo indicador por tonelada se cotiza en bolsa, se contrajo alrededor del 30 %. EFE/Focke Strangmann/Archivo

Quito, 4 jun (EFE).- La Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor) lanzará este mes su primera feria virtual mundial de productos de alimentación, destinada a mantener el tipo este año en un sector que ha sufrido el impacto de la pandemia del COVID-19.

Denominada "Ecuador Food Fair- I Virtual Edition 2020", se desarrollará entre el 29 de junio y el 3 de julio, y la patrocina Fedexpor mediante el programa "Internacionalízate Mipyme".

Cuenta con el aval de la Unión Europea, y el patrocinio del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Pro Ecuador, entidad adscrita al Viceministerio de Promoción de Exportaciones, y sus oficinas comerciales.

El presidente de Fedexpor, Felipe Ribadeneira, explicó en una presentación telemática que la iniciativa tiene como objetivo mostrar al mundo los principales productos alimentarios de Ecuador, donde la cadena de producción y logística continúan a plena capacidad para responder a la demanda internacional.

"Esperemos que el sector exportador se mantenga en niveles de crecimiento mínimos, que no tenga decrecimiento sería una gran ganancia para este año", manifestó Ribadeneira al ser interpelado sobre proyecciones de las exportaciones ecuatorianas para el 2020.

En 2019, abundó, se produjo un crecimiento de los productos tradicionales del 6%, empujado por la fulgurante demanda de camarón en el mercado asiático.

En cambio, los productos no tradicionales venían experimentando una pérdida del 3% el año pasado.

Pero la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 ha cambiado el escenario y tenido un fuerte impacto en la demanda de exportaciones mundiales, y en las ecuatorianas en particular, que han acusado descensos.

Las proyecciones de crecimiento del sector exportador ecuatoriano han disminuido en precios, que no en volumen, y sus principales productos, como el cacao, cuyo indicador por tonelada se cotiza en bolsa, se contrajo alrededor del 30 %.

El camarón, otro producto estrella del país, podría reducirse entre el 45 y el 50 %, y el banano el 30 %.

Y el sector floricultor ha llegado a tener un 90 % de caída por la pandemia respecto al año anterior, aunque ha logrado remontar un 20 %, subrayó Ribadeneira.

Ante estos porcentajes de pérdidas, y dadas las limitaciones de viajes y ferias físicas, la exposición virtual aspira a convertirse para los exportadores locales en una vitrina de nuevas oportunidades de negocio con una mínima inversión, comparada con los tradicionales foros internacionales de carácter presencial.

Dirigida a exportadores de alimentos ecuatorianos y compradores de América y Europa principalmente, hasta la fecha se han registrado más de 70 exportadores y la expectativa es superar los 100, mientras que se contabilizan 150 interesados internacionales.

Los sectores participantes son del café y elaborados, cacao y elaborados (chocolate), snacks, cereales andinos, pulpa de frutas y frutas deshidratadas, mermeladas y salsas, té y especies, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, frutas no tradicionales, banano y plátano, pesca y acuacultura.

La viceministra de Promoción de Exportaciones e Inversión, Verónica Chávez, indicó que la feria se viene promocionando desde hace dos meses con la búsqueda de potenciales compradores en el escenario internacional desde mediados de mayo.