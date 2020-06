Equipo de Trump prevé hasta US$1 billón para próximo estímulo

(Bloomberg) -- Los funcionarios de la Administración Trump prevén hasta US$1 billón en la próxima ronda de estímulo económico, aunque han retrasado las discusiones programadas para esta semana, según personas familiarizadas con el asunto.

Los principales asesores habían planeado reunirse esta semana para discutir la próxima ronda de ayuda pandémica, ahora que más de 40 millones de personas han perdido empleos desde que los estados comenzaron a restringir la actividad pública en marzo. Esa reunión se retiró del calendario y aún no se ha reprogramado, según las personas, que hablaron bajo condición de anonimato.

La Casa Blanca ha estado enfocada esta semana en las protestas que azotan al país por la brutalidad policial, luego de la muerte bajo custodia de un hombre negro en Minneapolis. Los republicanos del Senado no tenían planes de actuar sobre un proyecto de ley de estímulo este mes.

El senador líder de la mayoría, Mitch McConnell, dijo a funcionarios de la Casa Blanca a puerta cerrada que otra ronda de estímulo fiscal del Congreso podría ser de poco menos de US$1 billón, una cifra con la que los funcionarios de la Administración se sienten cómodos, dijeron las personas.

Lo oficina de McConell declinó hacer comentarios. Un portavoz de la Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios.

McConnell ha dicho que no hay planes para un proyecto de ley de estímulo antes del receso de dos semanas del 3 de julio, con lo que las acciones sobre tal medida serían después del 20 de julio.

A medida que las reaperturas comerciales se han recuperado en todo el país, los estadounidenses han continuado solicitando beneficios de desempleo, aunque esas solicitudes se han ralentizado, según datos del Departamento de Trabajo publicados el jueves.

El mes pasado, la Cámara aprobó una medida de alivio de US$3,5 billones, con casi US$1 billón en ayuda para los estados y gobiernos locales que enfrentan déficit de ingresos. Ese proyecto de ley también proporcionaría una nueva ronda de pagos de estímulo directo a las personas, junto con dinero para pruebas y rastreo de contactos.

