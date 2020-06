El defensa Navarro asegura que el León no olvida el juego de conjunto

El jugador de Chivas Jesús Molina (d) disputa el balón con Fernando Navarro (i) de León en el estadio Akron, en la ciudad de Guadalajara (México). EFE/ Francisco Guasco/Archivo

León (México) 4 jun (EFE).- El defensa Fernando Navarro, del León del fútbol mexicano, pronosticó este jueves a Efe que su equipo presentará buen nivel en el Apertura 2020 porque en el encierro los jugadores no olvidaron el juego de conjunto.

"Han sido meses sin entrenarnos juntos, pero este equipo sabe cómo jugar, eso no se olvida. A pesar del tiempo, estoy seguro de que es cuestión de volver a la cancha para retomar el nivel porque Ignacio Ambriz sabe la manera en que rendimos mejor", dijo en referencia al entrenador.

Navarro lamentó la suspensión del Clausura 2020 porque su equipo llevaba buen paso y estaba en segundo lugar cuando la Liga Mx canceló la competición por la COVID-19.

"Fue una lástima porque ya veníamos con buen juego. Al menos el segundo lugar nos dio el pase al torneo de la Concacaf. Íbamos en buen camino, pero no tengo dudas que el próximo torneo mostraremos nuestro típico juego ofensivo y espectacular porque este equipo prefiere ganar 4-3 que 1-0", explicó.

El León es uno de los animadores del torneo mexicano por su vistoso juego ofensivo que lo dejó cerca del campeonato al llegar a la final del Clausura 2019 que perdió con Tigres.

El zaguero, titular en el esquema de Ambriz, reconoció sentir ansias por volver a la cancha luego de más de dos meses de encierro por la pandemia de la COVID-19.

"Quiero regresar para recordarle al cuerpo cómo va el balón, qué tan rápido hay que dar el golpeo, qué tanta fuerza hay que aplicar en ciertos pases, en los disparos; que el cuerpo sienta de nuevo el pasto, el balón y la portería", aseveró.

El León se ha citado a los jugadores para hacer test de la COVID-19 y comenzar el 8 de junio los entrenamientos para el Apertura 2020 que podría comenzar el julio.