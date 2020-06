El crudo, no el mineral de hierro, es la clave para minera Vale

(Bloomberg) -- Olvídese de los movimientos aislados en los precios del mineral de hierro. El petróleo es la materia prima de interés para el mayor productor del ingrediente utilizado en la fabricación de acero.

Esa es la opinión de los analistas de UBS liderados por Andreas Bokkenheuser. En un comentario con fecha de 3 de junio, los analistas emitieron una recomendación de “comprar” para la brasileña Vale SA por primera vez en siete años de cobertura.

Pero la mejora no se debe a la fortaleza de la fabricación del acero de China ni a posibles trastornos en el suministro de minas sino a la perspectiva alcista del equipo de energía de UBS respecto al petróleo. La teoría es que una vuelta del crudo a US$55 por barril debería elevar la curva de costos del mineral de hierro y mantener los precios.

La importancia del petróleo para el precio de las acciones de Vale queda subrayada por una mayor correlación entre los dos en los últimos cinco años, y las acciones ahora están menos sincronizadas con los precios del mineral de hierro. Vale depende más de los costos de flete que sus competidores australianos, dada la mayor distancia a los compradores chinos. La compañía brasileña llegó a subir un 4,7% el miércoles.

“Aconsejamos que los inversores ‘se olviden de los precios del mineral de hierro por un momento’ y se centren en el petróleo como el principal impulsor de las acciones de Vale”, escribieron.

UBS también espera una dilución de costes significativa a medida que Vale aumenta la producción a finales de este año. Si bien un aumento incremental en la producción del segundo semestre debería desencadenar una corrección del precio del mineral de hierro, UBS cree que ello quedará contrarrestado parcialmente por mayores volúmenes de ventas y dilución de costos. Además, la probabilidad de crecimiento de dividendos está aumentando, dijeron los analistas.

Actualmente, Vale valora el mineral de hierro en alrededor de US$60 por tonelada frente a un pronóstico de 30 meses de UBS de US$65-US$87. Los principales riesgos son los aumentos de impuestos brasileños a la minería y las preocupaciones sobre el medioambiente, aspectos sociales y de gobernanza.

