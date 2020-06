El costarricense Henry Duarte no es más el técnico de Nicaragua por la pandemia

En la imagen, el entrenador costarricense Henry Duarte. EFE/Jorge Torres/Archivo

Managua, 4 jun (EFE).- El entrenador costarricense Henry Duarte cesó su contrato como seleccionador de Nicaragua debido a los retrasos en el calendario internacional como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, anunció la Federación Nicaragüense de Fútbol (Fenifut).

La entidad confirmó en una nota de prensa que finalizó su relación con Duarte este miércoles tras cinco años de trabajo conjunto.

"Tanto Fenifut, como el estratega costarricense, han decidido que, debido a la emergencia sanitaria mundial que postergará el calendario de actividades para las selecciones de fútbol, lo mejor es tomar caminos distintos, dejando completamente claro que la separación se da en excelentes términos", señaló la federación.

Según la Fenifut, Duarte dejó un balance positivo en la selección nicaragüense al llevarla a dos clasificaciones consecutivas a la Copa Oro de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), en los años 2017 y 2019, que para la modesta Nicaragua equivale a una ronda final del mundial de la FIFA.

Con Duarte los nicaragüenses establecieron una marca para el país de cinco victorias seguidas en eliminatorias mundialistas en las primeras fases clasificatorias para el mundial de Rusia 2018.

De la mano del costarricense Nicaragua logró estar entre las mejores 100 selecciones mundiales de la FIFA, en 2015, cuando alcanzó la posición número 92, aunque no duró mucho tiempo y luego empezó a caer gradualmente, hasta ubicarse en la plaza 151, que ocupa desde febrero pasado.

Para algunos conocedores del fútbol nicaragüense, Duarte está entre los mejores directores técnicos históricos de la selección nacional.

No obstante, el nacido en Liberia no estuvo libre de polémicas, ya que en varias ocasiones fue señalado de tomar en cuenta razones extradeportivas para escoger a sus jugadores, involucrarse demasiado en la venta de futbolistas con proyección internacional, o descuidar la selección femenina, que también estaba a su cargo.

Duarte, de 61 años, también será recordado como el técnico que convenció a los futbolistas y a la afición de que Nicaragua tenía más capacidad que la mostrada históricamente, pese a que el fútbol no es el deporte preferido de los nicaragüenses.