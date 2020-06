Dura crítica de Mattis a Trump es un asunto serio: J. Bernstein

(Bloomberg) -- Es difícil entender la dimensión del problema que implica que el exsecretario de Defensa James Mattis no solo criticara públicamente al presidente Donald Trump, sino que lo hiciera en términos extremadamente fuertes. En una declaración emitida el miércoles, Mattis habló sobre “aquellos en el cargo que se burlarían de nuestra Constitución” y dijo que “estamos presenciando las consecuencias de tres años sin un liderazgo maduro”. Agregó que Trump estaba involucrado en un “intento deliberado” de “dividirnos”, algo que, según dice, ningún otro presidente en su vida ha hecho. (Mattis tiene 69 años, por lo que habla de todos desde Harry Truman).

No estoy seguro de que alguna vez hayamos tenido un exsecretario de gabinete que critique tan duramente a un presidente al que sirvió y, ciertamente, no a uno que aún está en ejercicio y postulándose para la reelección. Resulta aún más llamativo que provenga de un general retirado, un grupo que tiende a ser relativamente reticente a meterse en política. Mattis tampoco está solo. La conducta de Trump esta semana, en particular su respuesta militarizada a lo que aún son muchas protestas pacíficas y una pequeña cantidad de actividades criminales, también fue denunciada por el expresidente del Estado Mayor Conjunto Mike Mullen e incluso por algunos que actualmente están en el Gobierno.

La crítica de Mattis probablemente no afectará directamente a la opinión pública; simplemente no hay muchas personas que presten suficiente atención a las noticias para escuchar lo que dijo y que además estén dispuestas a cambiar de opinión. Pero aún así será significativo. Aunque algunos republicanos se unirán a Trump en la denuncia de Mattis, otros dudarán o se sentirán aún menos inclinados que antes a defender las acciones del presidente (de todos modos, no es que la mayoría se haya abalanzado sobre los micrófonos para apoyarlo). Los demócratas de todos modos iban a condenar a Trump, pero ahora lo harán con mayor dureza. Y aquellos que no están alineados con ninguno de los partidos pueden sentir que una postura “neutral” ahora requiere más críticas al presidente, dado que no solo los manifestantes lo juzgan con dureza.

Mientras tanto, la lista de las pésimas elecciones de personal de Donald Trump tiene un nuevo nombre, según el mismo Trump, al tiempo que el presidente reaccionó, como era previsible, despotricando contra Mattis. Esa lista ahora incluye un secretario de Defensa, un secretario de Estado, un fiscal general, al menos un asesor de seguridad nacional y al menos dos jefes de personal de la Casa Blanca. Una vez más, hay muy pocas personas que no estén decididas sobre Trump que se dejarían influenciar por el horrible trabajo, según el propio Trump, de nombrar a personas para los cargos más importantes en el Gobierno. Pero es un récord notable, no obstante.

Nota Original:James Mattis’s Rebuke of Trump Is a Big Deal: Jonathan Bernstein

