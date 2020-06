Drew Brees pide disculpas por sus comentarios "insensibles" sobre las protestas

En la imagen, el mariscal de campo de los Saints de Nueva Orleans Drew Brees. EFE/Dan Anderson/Archivo

Redacción Deportes (EE.UU.), 4 jun (EFE).- El veterano mariscal de campo Drew Brees tardó menos de 24 horas en disculparse por los comentarios que hizo con relación a las protestas generadas por la muerte del George Floyd, el afroamericano de 46 años que murió el pasado 25 de mayo mientras se encontraba en custodia de la policía.

Brees expresó el miércoles en un entrevista con Yahoo! Finance, que estaba en desacuerdo con los jugadores que no se paran durante la interpretación del himno nacional y pidió el mismo respeto para buscar la justicia social.

Ante la polémica surgida, Brees se disculpó y dijo en su cuenta de Instagram que sus comentarios "fueron insensibles y perdieron completamente el contexto en los problemas que enfrentamos ahora como país".

Durante la entrevista, Brees hizo referencia a su abuelo, que luchó en la Segunda Guerra Mundial, y dijo que "nunca estaría de acuerdo con nadie que no respete la bandera de los Estados Unidos de América".

Esos comentarios indignaron a los jugadores de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), incluidos los defensivos de los Patriots, Devin y Jason McCourty, y el exala cerrada Martellus Bennett, además de figuras de la NBA, encabezadas por el alero estrella de Los Angeles Lakers, LeBron James.

"¡Esto es una desgracia!" los McCourty tuitearon desde su cuenta compartida. "Hablar de tu abuelo como si no hubiera hombres negros peleando junto a ellos. Esos hombres luego regresaron a un país que los odiaba. No evite el problema e intente hacerlo sobre una bandera o el ejército. ¡Lucha como tu abuelo por lo que es correcto!".

"¿Maldición, pensaron que Drew diría algo diferente de lo que hizo?" Bennett comenzó en su tuit. "Dime un blanco (mariscal de campo) que realmente represente algo más que sus imágenes de América. Ninguno de ellos habló cuando no fue fácil hablar".

En su disculpa, Brees dijo que apoya a la comunidad negra en la lucha contra la injusticia racial y la brutalidad policial, y pidió perdón.

"Me gustaría disculparme con mis amigos, compañeros de equipo, la ciudad de Nueva Orleans, la comunidad negra, la comunidad de la NFL y cualquier persona a la que lastimé con mis comentarios ayer. Al hablar con algunos de ustedes, me rompe el corazón saber el dolor que tengo causado", destacó Brees.

Además admitió que "como estadounidenses, incluido yo mismo, no hemos hecho lo suficiente para luchar por esa igualdad o para comprender realmente las luchas y la difícil situación de la comunidad negra. "Reconozco que soy parte de la solución y que puedo ser un líder para la comunidad negra en este movimiento".

Brees también dijo en su comunicado que "nunca sabré lo que es ser un hombre negro o criar niños negros en Estados Unidos, pero trabajaré todos los días para ponerme en esos zapatos y luchar por lo que es correcto. SIEMPRE he sido un aliado, nunca un enemigo".

"Cuando la comunidad negra está hablando de su dolor, todos necesitamos escuchar y es por eso que lo siento mucho y pido perdón", concluyó.