Dalú, el periodista chino refugiado en Italia por recordar Tiananmen

El periodista chino Dalú, en una imagen cedida por su aogado, en la casa de la región de las Marcas, Italia, donde vive refugiado tras recordar el aniversario de Tiananmen en la radio. EFE

Roma, 4 jun (EFE).- Era un 4 de junio de 1995 cuando Dalú, locutor en la radio de Shangái, decidió recordar en las ondas el aniversario de la masacare de Tiananmen, ocurrido seis años antes. Unas palabras por las que perdió su trabajo y que condenaron su carrera en China, lo que le llevó a refugiarse en Italia.

"Me despidieron y en una semana me convertí en un joven periodista desocupado", cuenta por videollamada a Efe desde el pueblo de la región de Las Marcas donde vive desde hace un año, tras salir de China preocupado por las revueltas de Hong Kong.

Después de recordar en directo las protestas de Tiananmen, en las que murieron varios cientos de estudiantes que reclamaban libertad al Gobierno chino, fue obligado a firmar una declaración de culpabilidad, lo que complicó inevitablemente su futuro en el país.

Dalú -nombre ficticio- decidió venir concretamente a Italia por su condición de católico, religión a la que se convirtió en 2010, algo que hizo aún más difícil su vida en China, según cuenta. "Es un lugar maravilloso, bellísimo y sacro", asegura.

Poco más tarde de su llegada se encontró, fortuitamente, con el abogado Luca Antonietti, que se interesó por su caso y le permitió vivir con su familia todo este tiempo, un periodo en el que han llegado a ser buenos amigos.

"Es una historia increíble, me dijeron por casualidad que había un chino en una iglesia del pueblo. Lo vi y desde ese momento decidí defenderlo. Ahora lo considero como el hermano que nunca he tenido", explica Antonietti, también presente en la entrevista.

Ahora Dalú pasa sus días aprendiendo italiano y escribiendo un libro en el que cuenta su experiencia y el cambio que le ha supuesto vivir en Italia.

"Esto es el paraíso, me conmueve la relación que hay entre las personas, diferente a la que hay en China. La familia de Luca es mi familia", comenta, ayudado por un traductor automático que utiliza porque su nivel de italiano y de inglés aún es limitado.

Sobre Italia, Dalú destaca constantemente la importancia del medio ambiente y de la protección de la naturaleza, aspectos que en China se han sacrificado a costa del crecimiento económico, apunta.

Antonietti señala que tras un largo proceso Dalú consiguió recientemente su condición de refugiado político, lo que le permite tener una cierta protección y estabilidad en Italia.

Como plan de futuro, el periodista seguirá viviendo en este rincón de Las Marcas del que se declara enamorado, perfecto, según comenta agradecido, para seguir escribiendo su libro.