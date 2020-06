Corte de Florida rechaza referendo de víctimas de Parkland contra fusiles

People visit a makeshift memorial in front of the Marjory Stoneman Douglas High School in, Parkland, Florida, USA, 14 February 2019. . EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA

Miami, 4 jun (EFE).- La Corte Suprema de Florida rechazó este jueves una propuesta de padres y supervivientes del tiroteo de Parkland de 2018 de incluir en la papeleta electoral de 2022 un referendo que busca restringir "la venta y transferencia de armas de asalto".

La iniciativa de la organización por el control de armas Ban Assault Weapons Now (BAWN), que surgió tras el tiroteo en la escuela Marjory Stoneman Douglas perpetrado por Nikolas Cruz, en el que murieron 17 personas, fue rechazada en una votación de 4 a 1.

Los jueces, con excepción de Jorge Labarga, el único que no fue nominado por el Partido Republicano, consideraron que la pregunta del plebiscito se podía prestar para confusiones y rechazaron su inclusión en la papeleta electoral.

La decisión representa una victoria para el gobierno del republicano Ron DeSantis, y la poderosa Asociación Nacional del Rifle, que se habían opuesto al referendo.

Entre tanto, Gail Schwartz, tía del estudiante Alex Schachter y presidenta de BAWN, lamentó en un comunicado la decisión y señaló que la corte "está controlada" por la NRA, como lo está "el Legislativo y la Gobernación".

BAWN no pudo reunir las casi 800.000 firmas de votantes que necesitaba en febrero para calificar para las elecciones de este año y necesitaba el apoyo del tribunal para hacerlo en 2022.

Para el juez Labarga, "el título y el resumen de la boleta electoral brindan un aviso justo y equipan a los votantes para que se eduquen sobre los detalles de la iniciativa".

Sin embargo, los otros cuatro jueces consideraron que la pregunta que iría en la papeleta electoral es contradictoria y no guarda el espíritu del texto completo de la enmienda constitucional propuesta.

Además de Parkland, Florida ha sido en los últimos años escenario de varios tiroteos masivos, entre ellos el del bar Pulse (Orlando), en el que murieron 49 personas en 2016.