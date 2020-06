Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- Trump se enfrenta a más rechazo por su respuesta a las protestas; se espera que el BCE anuncie más estímulo, y las solicitudes por desempleo podrían caer por debajo de los 2 millones.

Ataques de Defensa

Tanto el actual secretario de Defensa de EE.UU. como el anterior han cuestionado públicamente la amenaza de Donald Trump de usar la fuerza militar para sofocar las protestas a nivel nacional. El secretario de Defensa, Mark Esper, dijo que no respaldaba la invocación de la Ley de Insurrección de 1807, comentarios que enojaron a autoridades de la Casa Blanca. Jim Mattis fue mucho más contundente en su ataque a su antiguo jefe, acusando a Trump de intentar dividir al pueblo estadounidense. El presidente no parece estar dipuesto a cambiar de rumbo, y dijo ayer que si los líderes de la ciudad de Nueva York no toman medidas enérgicas contra las protestas en la ciudad, lo haría él.

Compras y gastos

Se espera que el Banco Central Europeo anuncie hoy una ampliación de su programa de compra de activos pandémicos. La mayoría de los economistas encuestados pronostican compras de bonos adicionales por 500.000 millones de euros (US$560.000 millones). Con una inflación cercana a cero y un crecimiento en la región para el que se prevé un desplome de dos dígitos este año, hay poca probabilidad de mucha oposición interna a más estímulo. La decisión del banco se anuncia a las 7:45 a.m., hora de Nueva York, seguida de una conferencia de prensa con la presidenta Christine Lagarde a las 8:30 a.m. También en Europa, los detalles de un paquete fiscal mayor a lo previsto de 130.000 millones en Alemania muestra un enfoque en infraestructura digital y en energía verde, sin proporcionar apoyo directo a la industria automotriz del país.

Empleo

Se espera que el número de solicitudes iniciales por desempleo semanales caigan por debajo de 2 millones por primera vez desde mediados de marzo, cuando los datos se publiquen a las 8:30 am esta mañana. La imagen del empleo sigue siendo deprimente y poco clara antes del número de nóminas de mañana, que se pronostica que muestre una pérdida de 8 millones de puestos en mayo. Los datos de ADP de ayer mostraron que las empresas privadas recortaron posiciones a una tercera parte del ritmo esperado, con una caída de 2,76 millones.

Mercados retroceden

Las bolsas mundiales se tomaban un descanso de su habitual alza diaria pese a todo lo que sucedía en el mundo. No obstante, había cierta optimismo en Asia, donde el índice MSCI Asia-Pacífico subió un 0,3% y el índice Topix de Japón cerró con un 0,3% más. El ánimo en Europa se desinflaba antes de la decisión del BCE, con una caída del índice Stoxx 600 del 0,7% a las 5:50 am. La historia era parecida para los futuros de EE.UU., que apuntaban a una caída al inicio de la jornada. El rendimiento del Tesoro a 10 años era de 0,744% y el petróleo caía.

También hoy...

Los datos comerciales de EE.UU. correspondientes a abril acompañan a las cifras de reclamaciones por desempleo y al inicio de la conferencia de prensa del BCE a las 8:30 am. Canadá informa cifras de comercio internacional para abril, también a las 8:30 am. Slack Technologies Inc., Broadcom Inc. y Michaels Cos Inc. se encuentran entre las empresas que informan resultados. Los casinos en Las Vegas vuelven a abrir sus puertas hoy.

