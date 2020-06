China permitirá la llegada de aerolíneas extranjeras

(Bloomberg) -- China relajará la prohibición a la llegada de vuelos al país por parte de aerolíneas extranjeras el 8 de junio, un cambio de dirección un día después de que la Administración Trump exigiera que el país volviese a permitir la entrada de las aerolíneas estadounidenses o se enfrentara a restricciones en sus propias compañías que transportan pasajeros a Estados Unidos.

Las aerolíneas extranjeras excluidas de un acuerdo anterior sobre la llegada de vuelos pueden operar un servicio comercial internacional de pasajeros a China por semana a partir del lunes, dijo el jueves la Administración de Aviación Civil de China. No identificó ningún país u operadora en concreto.

El momento de la decisión puede haber sido una coincidencia, pero pareció una concesión de China justo cuando las tensiones entre las superpotencias se intensificaron. Los países están enredados en una pelea que comenzó con el comercio pero ha escalado a la gestión del coronavirus por parte de Pekín y su relación con Hong Kong. Las tensiones pusieron en peligro el acuerdo comercial de fase uno firmado el 15 de enero, junto con ventas de aviones de Boeing Co. por miles de millones de dólares.

“China y Estados Unidos deberían aprovechar esta oportunidad para restablecer las comunicaciones diplomáticas y de alto nivel lo antes posible”, dijo Zhu Feng, director del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Nanjing. “Ambas partes deben dejar la retórica agresiva y emocional, ya que va en contra de los intereses comerciales de ambos”.

Treinta y siete ciudades chinas pueden aceptar vuelos, entre ellas Pekín, Shanghái y Wuhan, donde emergió el covid-19 por primera vez. Esa lista podría cambiar en el futuro, dijo la administración de aviación.

Si ningún pasajero en una ruta en particular da positivo por coronavirus durante tres semanas consecutivas, la aerolínea que opera esa ruta puede aumentar los servicios a dos veces por semana, señaló la agencia. Por otra parte, cualquier ruta se suspendería durante una semana si cinco pasajeros en el mismo vuelo diesen positivo. Si 10 dan positivo, la ruta se suspendería durante cuatro semanas.

China ya permitía vuelos de algunas aerolíneas extranjeras según una política introducida en marzo, que los limitaba a un vuelo por semana, y no ha permitido operar más servicios de los que se habían programado el 12 de marzo.

Las operadoras estadounidenses no pudieron participar ya que habían suspendido los servicios de pasajeros hacia y desde China debido a la pandemia de coronavirus, la cual ha diezmado la industria de aviación mundial debido a que los países impusieron restricciones de viaje y la demanda se evaporó.

La orden de Washington del miércoles suspendería los servicios de pasajeros de las aerolíneas chinas a partir del 16 de junio, aunque el presidente Donald Trump podría imponer la prohibición antes si así lo desea. El decreto no llega a ser una prohibición absoluta, y permite a las aerolíneas chinas operar un vuelo a EE.UU. por cada vuelo que la nación asiática otorgue a las aerolíneas estadounidenses.

El Departamento de Transporte de EE.UU. dijo el mes pasado que China violó un acuerdo bilateral porque no respondió a las solicitudes de Delta Air Lines Inc. y United Airlines Holdings Inc. para reanudar los vuelos. Cuatro aerolíneas chinas han mantenido vuelos desde y hacia aeropuertos estadounidenses.

“El hecho de que el Gobierno chino no apruebe las solicitudes es una violación de nuestro Acuerdo de Transporte Aéreo”, indicó el departamento en un comunicado enviado por correo electrónico. También acusó a China de ser “incapaz de comunicar de forma definitiva” cuándo permitirá a las aerolíneas estadounidenses reanudar los vuelos.

Una prohibición de vuelos en Estados Unidos no dañaría excesivamente a Air China Ltd. dada su exposición limitada al mercado, manifestó el analista de Bloomberg Intelligence James Teo, señalando que solo el 6,5% de los ingresos de la aerolínea en 2019 provino de rutas de América del Norte.

Nota Original:China to Allow Foreign Airlines Back After U.S. Retaliates (2)

©2020 Bloomberg L.P.