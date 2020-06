CEO de Apple pide compromiso con el cambio en una carta abierta

(Bloomberg) -- El director ejecutivo de Apple Inc., Tim Cook, hizo un llamado a su compañía a “hacer más” para luchar contra las injusticias sistémicas y la desigualdad racial en una carta abierta en respuesta a las protestas que arrasan Estados Unidos esta semana.

“Para crear un cambio, tenemos que reexaminar nuestros propios puntos de vista y acciones a la luz de un dolor que se siente profundamente, pero que a menudo es ignorado”, dijo Cook en una carta publicada en el sitio web del fabricante del iPhone. “Los problemas de la dignidad humana no cambiarán manteniéndonos al margen. A la comunidad negra: Los vemos. Tú importas y tus vidas importan “.

Cook hizo los comentarios cuando las protestas contra la brutalidad policial se apoderaron de EE.UU. tras la muerte de George Floyd, un hombre negro desarmado que murió en Mineápolis después de que un oficial de policía se arrodillara en su cuello.

A principios de esta semana, Cook había enviado la carta a los empleados como un memorándum interno donde también prometió que la compañía donaría a varios grupos, incluida Equal Justice Initiative, una organización sin fines de lucro centrada en la injusticia racial. El fabricante de iPhone también duplicará las donaciones de los empleados en el mes de junio.

Cook dijo que Apple “se comprometerá a continuar trabajando para llevar recursos críticos y tecnología a los sistemas escolares desatendidos”, así como “luchar contra las fuerzas de la injusticia ambiental, como el cambio climático, que dañan desproporcionadamente a las comunidades negras y otras comunidades de color”. Las protecciones para las personas “todavía no se aplican universalmente”, dijo al referirse a la discriminación y la desigualdad en EE.UU.

