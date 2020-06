Cancelado el Rally de Nueva Zelanda

El Rally de Nueva Zelanda, puntuable para el campeonato del mundo de la especialidad, que debía disputarse entre el 3 y el 6 de septiembre, ha sido cancelado por los organizadores locales debido a las restricciones internacionales como consecuencia de la pandemia por el coronavirus. EFE/EPA/Archivo

Madrid, 4 jun (EFE).- El Rally de Nueva Zelanda, puntuable para el campeonato del mundo de la especialidad, que debía disputarse entre el 3 y el 6 de septiembre, ha sido cancelado por los organizadores locales debido a las restricciones internacionales como consecuencia de la pandemia por el coronavirus.

En una nota de prensa se indica que con las fronteras de Nueva Zelanda cerradas para los visitantes internacionales en el futuro previsible, los organizadores han llegado a su fecha límite final.

"Se hizo evidente que con nuestras fronteras cerradas a los viajes internacionales y la logística requerida para albergar a miles de visitantes internacionales como parte del Campeonato Mundial de Rallys, la fecha de septiembre de 2020 no era práctica", dijo el máximo responsable del Rally de Nueva Zelanda, Michael Goldstein, en una nota de prensa difundida hoy.

"En los últimos doce meses, nuestro equipo ha trabajado mucho para estar listo para organizar una prueba del mundial. Estamos decepcionados de no ser anfitriones del Campeonato Mundial de Rally en 2020, pero al mismo tiempo los problemas en todo el mundo ponen esto en contexto", recalca Goldstein.

El director de rally de la FIA, Yves Matton, por su parte, señaló que estaban "emocionados de ver a Nueva Zelanda reclamar su lugar en el mundial de rallys de la FIA en 2020 después de una ausencia de siete años" y ahora se sentían "tristes de no poder ir allí este año".

El anuncio se produce un día después de que se suspendiera el Rally de Finlandia de agosto y el director gerente del promotor, Oliver Ciesla, señalara que era esencial priorizar la salud y seguridad del campeonato y de la población de los países anfitriones.

"El regreso del Rally de Nueva Zelanda habría sido uno de los mejores momentos de la temporada y esperamos que haya una nueva oportunidad de regresar a Auckland", dijo.

La FIA, el promotor del WRC y los organizadores individuales continúan trabajando juntos en el calendario 2020 para el resto de la temporada.