Brahim: "Tenemos ganas de que vuelva la Liga para ganarla"

El entrenador del Real Madrid, el francés Zinedine Zidane (d) observa un control de su jugador Brahim Díaz en un partido ante la Real Sociedad en el estadio Santiago Bernabéu. EFE/Kiko Huesca/Archivo

Madrid, 4 jun (EFE).- Brahim Díaz, centrocampista del Real Madrid, aseguró que la plantilla madridista tiene "ganas de que vuelva la Liga para ganarla" y calificó de "finales" las once jornadas que disputarán en la pelea por el campeonato.

"Zidane nos pide que sigamos trabajando como lo estamos haciendo, que disfrutemos y que sigamos avanzando. Tenemos ganas de que vuelva la Liga para ganarla. Tenemos once finales ahora", manifestó a los medios del club.

Brahim reconoce que jugar a puerta cerrada provocará que echen de menos a sus seguidores, pero estarán centrados en cumplir el objetivo en el terreno de juego. "La afición lo es todo y la echaremos de menos. Intentaremos adaptarnos de la mejor manera a jugar sin público para ganar los once partidos que quedan", afirmó.

Por último, celebró una semana en la que han podido entrenar todos juntos tras hacerlo primero de forma individual y posteriormente en pequeños grupos.

"La adaptación ha ido evolucionando. Evidentemente entrenar en casa no es lo mismo que entrenar con los compañeros. El toque de balón se echaba de menos y poco a poco estamos adaptándonos muy bien al fútbol con el balón y en grupo", sentenció.