América debe buscar un sector lácteo más verde y productivo tras pandemia

En la imagen, unas vacas lecheras, de pelaje blanco y negro en Costa Rica. EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo

San José, 3 jun. (EFE).- Avanzar hacia un sector lácteo más verde y productivo es uno de los retos de América para superar los efectos que está causando la pandemia del COVID-19, afirmaron expertos durante una reunión celebrada este miércoles.

El director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Manuel Otero, señaló que hay "una crisis sistémica, la más importante de los últimos 100 años y la cadena láctea no es excepción en las afectaciones".

"El único camino es salir fortalecidos con instituciones más flexibles y más sensibilidad social y ambiental”, expresó.

El IICA, con sede en Costa Rica, organizó este miércoles una reunión virtual en la que participaron el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, Carlos María Uriarte; el subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural de México, Miguel García Winder; el presidente de la Federación Panamericana de Lechería (FEPALE), Daniel Pelegrina; y el directivo de la Federación Centroamericana del Sector Lácteo (FECALAC) Ramiro Pérez.

Otero también ofreció el apoyo del IICA ante varias de las preocupaciones presentadas por los participantes y recomendó hacer un análisis global de todas las políticas públicas para el sector lácteo, a fin de lograr una lechería más verde y sustentable.

“Es importante evitar la excesiva regulación de las políticas sanitarias pues generaría aislamiento entre los países y debemos evitarlo, ya que las ayudas internacionales estarán más restringidas”, advirtió. “Si no nos ayudamos, nadie nos ayudará. Tenemos que renovar nuestra solidaridad, concentrar esfuerzos y creer más que nunca en las alianzas público-privadas”, afirmó Otero.

Por su parte, el ministro Uriarte destacó que Uruguay, que exporta el 70 % de su producción láctea, no presentó casos de infecciones en el sector, pero se adoptaron medidas para ayudar a empresas y empleados.

“Cambiará nuestra preocupación por lo que consumimos y cómo nos relacionamos, al ser más conscientes que ante determinadas circunstancias todos somos iguales”, dijo el ministro uruguayo.

Por su parte, García Winder señaló que los productores no pueden mantener hatos grandes sin aumentar productividad, y resaltó que, en México, uno de los principales productores de América Latina, la industria láctea se encontraba ya en un proceso de cambio antes del COVID-19.

“La pandemia lo acelera y nos hará pensar en cosas nuevas, lo peor que pudiera pasar es que tras la crisis construyéramos una realidad igual a la anterior, tenemos la gran responsabilidad de hacer políticas verdaderamente incluyentes”, expresó.

“Vamos a requerir innovaciones, tenemos que mejorar la productividad, el ingreso de los productores y cómo vamos a atender el tema ambiental que es cada vez más urgente”, añadió.

Daniel Pelegrina consideró que es importante promover el consumo de la leche como motor de la vida y la salud en una región de más de 600 millones de consumidores, en la que la mayoría de los países están por debajo del consumo recomendado por las autoridades sanitarias.