Agencias de EE.UU. trabajan con la OMS pese a amenazas de Trump

(Bloomberg) -- Altos funcionarios de salud de EE.UU. dijeron que todavía están trabajando estrechamente con la Organización Mundial de la Salud, incluso después de que el presidente Donald Trump dijera la semana pasada que planeaba terminar la relación de Estados Unidos con el grupo por ser demasiado deferente con China.

El director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, Anthony Fauci, y el director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Robert Redfield, sugirieron que mantienen lazos con la OMS el jueves. Los funcionarios de la Administración Trump han tenido dificultades durante la pandemia de coronavirus para separar la política de la salud pública, lo que los ha obligado a ser cautelosos cuando el presidente hace declaraciones erróneas o toma medidas con las que no están de acuerdo.

“La OMS sigue siendo una colega cercana nuestra”, dijo Redfield a los legisladores de la Cámara en una audiencia. “Seguimos teniendo una estrecha colaboración con la OMS”.

Fauci le dijo a Politico en una historia publicada el jueves que la OMS es una parte importante de la respuesta a cualquier brote.

“Entonces, desde mi punto de vista, he tenido en el pasado y continuaré teniendo una relación cercana con la OMS”, dijo Fauci.

La decisión de Trump de cortar los lazos con la OMS ha sido criticada por republicanos y demócratas, así como por importantes organizaciones médicas. Anteriormente se comprometió a congelar los fondos para el grupo de salud global, que ayuda a coordinar los esfuerzos de salud pública en todo el mundo, pero se ha enfrentado a un escrutinio creciente de la Casa Blanca sobre su relación con China durante la pandemia.

Estados Unidos ha sido históricamente el mayor contribuyente de la OMS, aportando entre US$400 y US$500 millones en contribuciones obligatorias y voluntarias.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

