Acuerdo de brexit se debe lograr antes de octubre, dice Alemania

(Bloomberg) -- Gran Bretaña tendrá que renunciar a cierta soberanía si quiere alcanzar un pacto de libre comercio con la Unión Europea, según el embajador de Alemania en el bloque, quien advirtió que las deliberaciones posteriores al brexit podrían prolongarse hasta octubre.

Las dos partes no han logrado ningún progreso real en las conversaciones sobre un acuerdo, según Michael Clauss, quien dijo que el acceso sin barreras al mercado único de la UE requerirá que el Reino Unido pague un precio político.

“¿Es posible un trato? Sí, definitivamente”, dijo Clauss en un evento en línea el jueves organizado por el Centro de Política Europea con sede en Bruselas. “Pero creo que también significa que el Reino Unido necesita tener un enfoque más realista. Para resumirlo: Creo que no podemos tener plena soberanía y, al mismo tiempo, pleno acceso al mercado interno”.

El acuerdo sobre los futuros lazos entre la UE y el Reino Unido, junto con la recuperación económica europea de la pandemia de coronavirus, está en vías de ser uno de los focos principales de la próxima presidencia alemana del bloque de 27 naciones. Alemania asumirá el 1 de julio la presidencia rotativa de seis meses de la UE desde Croacia.

“Si hacemos estas dos cosas, diría que será una presidencia notablemente exitosa”, dijo Clauss. “Este tema del brexit va a absorber la mayor parte de la atención política que esperamos en septiembre y octubre”.

Reiteró la necesidad de llegar a un pacto de libre comercio este año porque parece poco probable que el Reino Unido solicite una prolongación del período de transición posterior al brexit. En ese contexto, el plazo efectivo para un acuerdo es a fines de octubre para dejar tiempo para los pasos de aprobación formal posteriores antes de fin de año, según Clauss.

Según los términos de la retirada del Reino Unido de la UE a principios de este año, un período de transición que preserva el status quo económico se extiende hasta fines de 2020 y puede prolongarse hasta dos años mientras ambas partes negocian un acuerdo de libre comercio. La decisión de prolongar la fase de transición, algo que el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, ha descartado, tendría que tomarse a mediados de este año.

No llegar a un acuerdo antes del 31 de diciembre significaría el regreso de los aranceles y las cuotas, así como la imposición de barreras burocráticas para las empresas. La aviación, la cooperación antiterrorista y los acuerdos para las personas que viven y trabajan en los países del bloque corren el riesgo de quedar en el limbo.

“Esto es algo que se debe hacer”, dijo Clauss. “Trabajamos bajo el supuesto de que el Reino Unido no va a pedir una extensión. Eso significa que hay que llegar a un acuerdo en los próximos seis meses”.

Nota Original:With No Progress, Brexit Talks May Go to October, Germany Warns

