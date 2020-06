Zuckerberg y Facebook alcanzan punto de inflexión: T. O’Brien

(Bloomberg) -- Mark Zuckerberg tiene las manos llenas.

Los empleados de Facebook Inc. han estado organizando huelgas (virtuales, por supuesto, es Silicon Valley y estamos en medio de una pandemia). También publicaron un panel de chat interno en el que se quejan de que Zuckerberg, el fundador de la potencia de las redes sociales, está permitiendo que se use para fomentar la violencia, el odio y la desinformación, al consentir que las publicaciones incendiarias de Facebook del presidente Donald Trump permanezcan vigentes.Un grupo de derechos civiles se reunió con Zuckerberg y su directora de operaciones, Sheryl Sandberg, el lunes para discutir sus preocupaciones sobre el uso de Facebook por parte de Trump para dividir el país en medio de protestas provocadas por la muerte de George Floyd, un afroamericano, mientras estaba bajo custodia policial en Minneapolis. Uno de los participamntes en la reunión, el presidente de Color of Change, Rashad Robinson, estaba preocupado por la decisión de Zuckerberg de mantener las publicaciones de Trump.“El problema con mis conversaciones en curso con Mark es que siento que pasé mucho tiempo, y mis colegas pasaron mucho tiempo, explicándole por qué estas cosas son un problema, y creo que carece de la capacidad para entenderlo”, dijo Robinson a un periodista de Bloomberg News.Robinson y otros dos líderes de derechos civiles que participaron en la llamada a Zuckerberg también publicaron una declaración que detalla ese pensamiento: “no demostró comprensión de la supresión histórica o moderna de los votantes... Mark está sentando un precedente muy peligroso para otras voces que digan cosas perjudiciales similares en Facebook”.Zuckerberg celebró una videoconferencia el martes con los empleados para discutir la reacción de Trump y se mantuvo firme. Dijo que dejar que las publicaciones de Trump permanecieran era una “decisión difícil”, pero era la “acción correcta”. Casey Newton, reportero de The Verge, obtuvo una grabación de audio de una reunión que Zuckerberg celebró el viernes pasado con empleados que ofrece una visión más profunda de su pensamiento sobre las publicaciones de Trump.“No es así como creo que queremos que nuestros líderes se presenten durante este tiempo. Este es un momento que exige unidad, tranquilidad y empatía hacia las personas que tienen dificultades”, dijo Zuckerberg. “Hay una pregunta real que surge de esto, que es si queremos evolucionar nuestra política en torno a la discusión del uso estatal de la fuerza. En los próximos días, ya que la Guardia Nacional está desplegada, probablemente mi preocupación más grande sería el uso excesivo de la fuerza policial o militar. Creo que hay un buen argumento de que debería haber más límites en la discusión al respecto”.Al igual que muchos de sus compatriotas en Silicon Valley que viven en la época de Trump, una pandemia, un caos económico, la desigualdad de ingresos y la agitación social, Zuckerberg ha llegado a un punto de inflexión. Los visionarios que construyeron fortunas en torno a productos y servicios que tejieron el mundo de manera más estrecha e imperfecta, junto con solo los interruptores digitales, se han conformado, en general, con fingir que sus máquinas están libres de fricciones, se autoperpetúan y se autorregulan. Facebook, tal vez más que cualquier otra invención digital, nunca tuvo la oportunidad de perpetuar ese mito.Hasta 2.200 millones de los 7.800 millones de personas del planeta usan Facebook. Es una máquina gigante de publicidad y comunicaciones, un vasto trampolín social y un enorme tablero de ajedrez para agentes políticos y comerciales. Suceden cosas buenas y cosas malas. Sí, Zuckerberg la construyó, pero su influencia y alcance ciertamente han superado su capacidad para dirigirla de manera efectiva sin ser bien asesorado y mantener la mente abierta.Además de las preocupaciones sobre las publicaciones de Trump, los empleados de Facebook se han quejado de que Zuckerberg opera en una burbuja y necesita una mayor diversidad entre sus asesores principales. Pero a medida que se movía para reafirmar su autoridad dentro de la compañía en los últimos meses, el magnate de 35 años ha llenado su junta directiva con miembros más maleables. Un estudio interno encargado por altos ejecutivos de Facebook en respuesta a las críticas sobre si la plataforma había sido utilizada como arma por los rusos y el equipo de Trump durante las elecciones de 2016 —y las propias preocupaciones de Zuckerberg de que el sitio estaba inundado de “sensacionalismo y polarización”— fue archivada. Entre otras cosas, el estudio encontró que Facebook exacerbaba el tribalismo y la división entre sus usuarios. Un alto ejecutivo de Facebook desestimó los esfuerzos para abordar ese problema como “paternalistas”, según un informe del Wall Street Journal. Facebook ha dicho que no planea vetar la publicidad política por su veracidad antes de las elecciones de 2020.La semana pasada, cuando Twitter discutió con Trump sobre los tuits, la compañía decidió etiquetarlos con una advertencia y luego verificar los hechos, Zuckerberg hizo saber que no creía que ninguna plataforma de redes sociales debiera ser un “árbitro de la verdad”. Esto es consistente con las declaraciones que ha hecho en el pasado sobre la necesidad de que Facebook adopte un enfoque de no intervención en el contenido de su sitio y que la carga sobre qué creer debe recaer en los usuarios.Sin embargo, esto no es consistente con la forma en que Zuckerberg ha actuado. Por ejemplo, y a su favor, descubrió el peligro del covid-19 temprano y Facebook anunció en enero que eliminaría la desinformación sobre el coronavirus del sitio. Más tarde, creó un centro de información sobre la pandemia en Facebook dedicado a transmitir datos precisos y de alta calidad a sus usuarios. Hay otros ejemplos de Facebook eliminando de manera proactiva información o interacciones que también consideró peligrosas o abusivas del sitio. Más recientemente, tenemos las reflexiones de Zuckerberg sobre cómo podría responder Facebook si hay un “uso excesivo de la fuerza policial o militar” en EE.UU.Zuckerberg tiene mucho espacio para defender con fundamentos la libertad de expresión en torno a Trump o cualquier otra persona que publique material inflamatorio en Facebook. Fue en esa dirección en una de sus propias publicaciones de Facebook el viernes. “Nuestra posición es que debemos permitir la mayor expresión posible, a menos que cause un riesgo inminente de daños o peligros específicos enunciados en políticas claras”, escribió.Esta es una defensa razonable y clásica de la libertad de expresión. Y lleva el clásico descargo de responsabilidad: puede decir lo que quiera en Estados Unidos, pero no puede gritar “¡Fuego!” en un teatro abarrotado. Las personas pueden salir lastimadas, y en ese caso, su seguridad supera la libertad de expresión.Ese mismo argumento se puede hacer sobre un líder político que amenaza con violencia cuando personas de color, cargadas con siglos de racismo y discriminación llena de desesperación contemporánea, salen a la calle a protestar pacíficamente. Pero el debate de Trump y Zuckerberg también involucra dinámicas distintas a las batallas que tienen lugar en las calles de la ciudad en este momento. Zuckerberg es un hombre de negocios astuto, y vigilar su sitio de manera efectiva y proactiva sería más oneroso y costoso. Ejecutar Facebook como una plataforma de noticias, lo que es, en lugar de simplemente como otra plataforma tecnológica, como a Zuckerberg le gustaría seguir fingiendo, lo obligaría a regímenes regulatorios y responsabilidades para las que probablemente tiene poco apetito. Y si su compañía no solo fomenta el tribalismo y la polarización, sino que en realidad prospera gracias a esas fuerzas, como concluyó el estudio interno de Facebook, ¿por qué se apresuraría a cambiar algo?Sin embargo, aquí está Zuckerberg. La realidad ha intervenido y lanzado obstáculos frente al espectacular éxito de Facebook. Puede continuar tratando de navegar a su alrededor con un enfoque esquizofrénico de la libertad de expresión implementado por conveniencia. O puede ayudar a Facebook a convertirse en una empresa más madura y responsable liderando de manera diferente.

