Trump estaría saludable, pero informe médico revela su obesidad

(Bloomberg) -- El presidente Donald Trump está saludable, dijo su médico en un informe sobre su condición médica que muestra que sigue en obesidad según el cálculo de su índice de masa corporal.

“Con base en mi historial, examen y consultas, los datos indican que el presidente se mantiene saludable”, dijo el médico de la Casa Blanca, Sean Conley, en un memorando del 3 de junio para periodistas.

Dijo que Trump completó su tercer examen físico como presidente en abril. Conley dijo que Trump pesa 110,6 kilos, medio kilo más que su último examen físico y tiene una altura de 1,9 metros, una combinación que lo ubica justo por encima del umbral de obesidad, según el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre.

Conley confirmó que Trump tomó durante dos semanas un medicamento contra la malaria, hidroxicloroquina, después de que dos empleados de la Casa Blanca contrajeran covid-19 en mayo. Trump tomó suplementos de zinc y vitamina D junto con el medicamento, dijo Conley.

Trump ha promovido el uso del medicamento para combatir la infección por coronavirus, aunque no hay evidencia clínica sólida de que sea efectiva. El medicamento puede causar efectos secundarios cardiovasculares graves, y la Administración de Alimentos y Medicamentos ha advertido que solo debe usarse en pacientes con covid-19 que estén hospitalizados.

“Esto se realizó en consulta con los miembros de su equipo de atención adecuada y un estrecho seguimiento del electrocardiograma para detectar cambios en el intervalo QT”, indicó Conley. “El presidente completó el tratamiento de manera segura y sin efectos secundarios”.

