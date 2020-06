Snapchat ya no promocionará a Trump en su sección de noticias

(Bloomberg) -- Snap Inc. ya no promoverá el contenido del presidente de EE.UU., Donald Trump, en la sección de noticias de su aplicación Snapchat, citando sus publicaciones en Twitter que amenazaban con violencia contra los manifestantes.

“No amplificaremos las voces que incitan a la violencia racial y la injusticia dándoles promoción gratuita en Descubrir”, dijo la compañía el miércoles en un comunicado. “La violencia racial y la injusticia no tienen cabida en nuestra sociedad, y nos unimos a todos los que buscan la paz, el amor, la igualdad y la justicia en Estados Unidos”.

La cuenta de Snapchat de Trump sigue disponible públicamente, pero la decisión afectará su alcance en la plataforma. Si bien el presidente tiene 1,5 millones de seguidores, recibió la mayor atención cuando Snapchat mostraba sus publicaciones en la sección Descubrir, llegando potencialmente a cientos de millones de personas que usan la aplicación de redes sociales. Snapchat será particularmente importante para alcanzar a los votantes jóvenes y primerizos antes de las elecciones de 2020, ahora que las escuelas y otros lugares de reunión están cerrados.

La decisión de Snap fue reportada anteriormente por The New York Times.

